Donald Trump váratlanul ismét bevetette a vámfegyvert: 25-100%-os vámok jönnek október 1-jétől

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social oldalán.
A gyógyszerek esetében azonban kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.
A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötöttek.
Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban. A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, „hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől”. (MTI)