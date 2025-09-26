Kivizsgálta a lengyel kormány, hogyan silányították propagandává a közmédiát a kormányváltás előtt

Donald Tuskék a 2023-as választási kampányban azt ígérték, hogy ha sikerül leváltaniuk a Jog és Igazságosság (PiS) kormányát, rendbe teszik a közmédiát, 24 óra alatt felszámolják a propagandaadót, amiről a kormányváltás után az egyik prominens műsorvezetője is azt mondta: „Durvább propagandát csináltunk, mint a kommunizmus alatt.”

A konzervatív PiS kormányzása alatt a lengyel közmédia, aminek törvényben előírt kötelessége a semlegesség, példátlan politikai ellenőrzés alá került, és még a hírműsorokat is arra használták, hogy dicsőítsék a kormányt és támadják annak ellenfeleit, köztük a civil szervezeteket.

Az igazságügyi minisztérium által áprilisban kijelölt vizsgálóbizottság mostanra készítette el a lengyel közmédia 2015 és 2023 közötti működéséről. A jelentés szerint ebben az időszakban a közmédia „rendszerszintű elnyomó és rágalmazó akciókat hajtott végre aktivisták, civil szervezetek és a civil társadalom ellen”. Sylwia Gregorczyk-Abram, a bizottság vezetője szerint a közmédia csatornái „jól átgondolt elnyomási stratégiákat” alkalmaztak, amiknek célja az volt, hogy elhallgattassák és destabilizálják a társadalmi ellenállást.

A 374 oldalas jelentés egyik kiemelt kérdése a vendégek kiválasztása volt. Például a Polskie Radio 2016-ban és 2020-ban 61 vendéget hívott meg kommentálni az abortusztörvény szigorítását és az ellene szervezett tömegtüntetéseket – közülük 55-en abortuszellenes nézeteket képviseltek, és sokan közülük a PiS politikusai voltak. Ezzel szemben egyetlen abortuszpárti aktivistát sem hívtak meg, hogy bemutassa érveit vagy vitába szálljon az ellenfelekkel.

A jelentés másik esettanulmánya arról szólt, hogy a TVP teljesen elhallgatta bizonyos témák bemutatását, például Piotr Szczęsny öngyilkosságát, aki 2017-ben Varsó belvárosában felgyújtotta magát tiltakozásul a PiS-kormány ellen. Halála a független lapok címlapjaira került, több médium pedig a halála évfordulóján tartott megemlékezéseket is közvetítette. A bizottság azonban megállapította, hogy 2017 és 2023 között a TVP anyagaiban egyszer sem említették Szczęsnyt.

Amikor a PiS-kormány hangos kampányt folytatott az „LMBT-ideológia” ellen, a közmédia is a melegeket démonizáló tudósításokat sugárzott, „erkölcsi pánikot keltve” a nyilvános térben való jelenlétük miatt. A TVP a 2019-es parlamenti választások előtt napokkal bemutatta az Invázió (Inwazja) című dokumentumfilmet, ami összefüggést sugallt az LMBT+ közösség és a pedofília között. 2022-ben egy varsói bíróság kimondta, hogy a TVP megsértette az LMBT+ emberek személyiségi jogait az Invázió sugárzásával, ezért bocsánatkérésre, 35 ezer zlotys bírság megfizetésére és a film további terjesztésének tilalmára kötelezte. (Notes from Poland)