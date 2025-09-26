Orosz vadászgéphez riasztották a Baltikumban járőröző magyar Gripeneket

Pénteken a tervezett kiképzési repülés közben riasztották a magyar Gripen géppárt a balti légtérrendészeti misszió során, mivel egy orosz repülőgép Kalinyingrád térségéből úgy hagyta el az orosz légteret, hogy nem adott be repülési tervet, nem működtette a válaszjeladóját és nem tartotta a kapcsolatot a légiforgalmi irányítással.

A magyar Gripenek Gotland szigetétől délkeletre, nemzetközi légtérben azonosították az orosz Szu-35S (Flanker M) típusú repülőgépet. Az azonosítás után a megfigyelés és kísérés feladatát a svéd készültségi géppár vette át, míg a magyar vadászok visszatértek a litvániai Šiauliai bázisra.

Csütörtökön amiatt riasztották a NATO vadászgépeit, mert öt orosz katonai gép megközelítette Lettország légterét. A reagáló NATO-gépek között volt két magyar Gripen is, amik Litvániából szálltak fel. (Honvédelmi Minisztérium)