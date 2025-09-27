Négyből két oroszbarát pártot eltiltottak az indulástól a moldovai választások előtt

Közvetlenül a vasárnapi választás előtt a választási bizottsága az oroszbarát Nagy-Moldova pártot is eltiltotta az indulástól, mert a hatóságok szerint jogellenesen fogadtak el támogatásokat. A rendőrség, a biztonsági és a hírszerző szervek megállapították, hogy a párt illegális finanszírozást és külföldi forrásokat használt.

Egy nappal korkábban a bizottság a szintén oroszbarát Moldova Szíve pártot tiltotta el az indulástól. Mindkét párt tagja annak a négy politikai erőnek, amik az Oroszország-barát Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként indulnak. A Nagy-Moldova vezetője, Victoria Furtuna elfogultnak nevezte a döntést, és jelezte, hogy fellebbezni fog ellene.

A Hazafias Választási Blokk plakátja Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A hatóságok arra is gyanakodnak, hogy a párt a korábban betiltott, a Moszkvában élő, oroszpárti, szökésben lévő üzletember, Ilan Shor által vezetett párt utódjaként működött. Shor minden vádat tagad. Oroszország azt állítja, hogy nem avatkozik bele más országok belügyeibe. (Reuters)