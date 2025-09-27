Több mint 8000 londoni bölcsis adatait lopták el hackerek

Kiberbűnözők több mint 8000, londoni bölcsődékbe járó gyerek adatait lopták el, közölték a hackerek saját dark webes portáljukon.

A magát Radiant néven emlegető csoport állítását azzal támasztotta alá, hogy közzétette tíz olyan gyermek nevét, fényképét, lakcímét és családi elérhetőségeit, akik állításuk szerint a Kido International által működtetett 18 bölcsőde egyikébe jártak.

„A következő lépésünk az lesz, hogy további 30 gyermekprofil és 100 alkalmazott adatait hozzuk nyilvánosságra” - áll a Radiant kiszivárogtatási oldalán közzétett bejegyzésben. A hackerek azt is állították, hogy hetekig jelen voltak a Kido hálózatában. Elmondásuk szerint Oroszországban vannak helyileg, de ezt semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá.

Fotó: PETER KOHALMI/AFP

A Kido International nem reagált a Reuters megkeresésére.

A londoni Metropolitán Rendőrség közleménye szerint nem történt letartóztatás. „A nyomozás folyamatban van, és jelenleg még a kezdeti szakaszban jár a rendőrség kiberbűnözési egységén belül” – olvasható a közleményben.

A hackertámadás, amely komoly aggodalmakat vet fel a gyermekvédelem és az adatvédelem terén, a legújabb egy olyan súlyos zsarolóvírus-incidensek sorában, amelyek idén megrázták a brit vállalkozásokat. (Reuters)