Erőszakos bűncselekmények miatt többször elítélt személy is ott volt Orbán zártkörű találkozóján Debrecenben

„Barátok közt” címmel került fel a miniszterelnök Facebook-oldalára az a fotóalbum, amely a szeptember 26-án Debrecenben, a Cívisváros Digitális Polgári Kör találkozóján készült, ahol a kormányfő beszédet mondott. A képeken a Fidesz több hajdú-bihari politikusa is feltűnik, köztük Kósa Lajos, Tasó László vagy Vitányi István.

A fotók alapján azonban eseményen részt vett Tikász Ferenc, a berettyóújfalui Fidelitas volt elnöke is, akit a Debreceni Törvényszék 2021-ben jogerősen elítélt garázdaság bűntette, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétsége miatt – vette észre a Debreciner. A bírósági ügy előzménye egy 2019-es eset volt: egy koncert után Tikász szidalmazta V. Beátát, aki erről felvételt készített, mire a férfi kiütötte a telefonját, és a mozdulattal homlokon is csapta.

Korábban, Tikászt 2018-ban már pénzbüntetésre ítélték védekezésre képtelen személlyel szemben elkövetett könnyű testi sértés miatt.

A felvételek arra utalnak, hogy Tikász aktív szerepet vállal a Fidesz 2026-os kampányában, emlékeztet a Debreciner. Májusban ott volt Budapesten a Harcosok Klubja rendezvényén, és szeptember 20-án részt vett a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján is.