Mi vezetett az év legsúlyosabb parlamenti vitájához? – hétfő reggel élőben elemezzük a Szőlő utcai botrányt

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • Kicsoda valójában és hogyan futtathatott fiatal nőket évtizedeken át Juhász Péter Pál?
  • Melyik ponton lett a Szőlő utcai botrányból nagypolitikai ügy?
  • Miként lett „Zsolti bácsi” a parlament nyitóülésének főszereplője?
  • Hogyan készült eredetileg tálalni a sztorit a Fidesz?
  • Hibázott–e Semjén Zsolt?
  • Miért fenyegeti most a sajtót a kormány?
  • És mindenek előtt: mit mond el a magyar közélet állapotáról az, hogy egy felkapott szóbeszédből országos hírű botrány kerekedett?

Hétfő reggel 8-tól lépésről lépésre elemezzük ki, hogyan épült fel az elmúlt időszak legnagyobb botránya. A 444 stúdiójából Rényi Pál Dániel és Plankó Gergő jelentkezik. Helyzet: van!

POLITIKA botrány parlament Juhász Péter Pál Helyzet: van semjén zsolt orbán viktor Szőlő utcai javítóintézet arató gergely