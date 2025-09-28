Orbán: Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Erős hét volt. Csak kapkodtuk a fejünket” – kezdte a digitális polgári köröknek küldött heti körlevelét Orbán Viktor. A miniszterelnök a Szőlő utcai botrányról írt hosszan, a Magyar Nemzet szerint emlékeztetett arra, hogy a prostituáltakat futtató intézményvezetőt már letartóztatták.

„Hogy ebből hogyan lett az, hogy a kormánypártokat és a minisztereket pedofilozzák, elég nehéz ép ésszel felfogni. Nem is lehet, talán nem is kell. De a kesztyűt fel kellett venni! Minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influenszer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján”

– folytatta. Orbán hozzátette: „Hogy is mondtuk? Semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.”

A legújabb, fideszes, sajtóellenes hergelésről itt írtunk.

