Tömegpánik egy politikai nagygyűlésen Indiában: legalább 39 halott

Legalább 39 ember, köztük gyerekek vesztették életüket egy politikai rendezvényen kialakult tömegszerencsétlenségben India déli államában, Tamil Naduban, helyi hatóságok beszámolója. Szombaton tízezrek gyűltek össze a színészből lett politikus, Vijay kampányeseményén a déli Karur körzetben. A rendezvény több orsá csúszással indult, a zsúfolt tömegben többen elájultak, ez tévéfelvételeken is látszódik. M.K. Stalin tartományi miniszterelnök azt közölte, 39-en meghaltak, további 51 sérültet kórházban ápolnak. Tájékoztatása szerint az áldozatok között legalább 17 nő, 13 férfi és 9 gyerek van.

A stampede at Indian actor-politician Vijay’s political rally in India killed dozens and injured over 50, as crowd control issues continued to raise safety concerns https://t.co/N3hX21O9J2 pic.twitter.com/4OYVtea5EY — Reuters (@Reuters) September 28, 2025

A kormányfő egymillió rúpiás (mintegy 3,8 millió forint) kártérítést ígért az áldozatok családjainak, és vizsgálatot jelentett be az eset körülményeinek feltárására. Egy férfi az ANI indiai hírügynökségnek egy kórház előtt arról beszélt, hogy bátyja két fia a helyszínen volt: az idősebb meghalt, a fiatalabb eltűnt, sógornője pedig intenzív osztályon fekszik. Vijay közleményben „elviselhetetlen, leírhatatlan fájdalomról és szomorúságról” írt, együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a kórházban ápoltaknak. India miniszterelnöke, Narendra Modi az X-en „szerencsétlennek” és „mélységesen elszomorítónak” nevezte a történteket. (BBC)