A magyar felsősök Európa sereghajtói között vannak nyelvtanulásban

A magyar alsósoknak mindössze 1,8 százaléka tanult két vagy több idegen nyelvet 2023-ban, míg a 11–15 éves korcsoportban 6,1 százalék ez az arány. Mindkét mutató messze elmarad az EU-átlagtól, ami 6,4 százalék az alsósoknál, közel 60 százalék a 11–15 éveseknél. Bár 2013-hoz képest kis javulás történt, Magyarország továbbra sem teljesít jól európai összevetésben, írja a HR Portál az Eurostat friss adatai nyomán.

Az alsósok között tizenöt uniós tagállamban nőtt a legalább két nyelvet tanulók aránya, nyolcban csökkent. Előbbiek között van Magyarország is, és ebben a korcsoportban nem is állunk rosszul: az 1,8 százalékos mutató a 16. helyre jó, a régióból megelőzzük vele Ausztriát, Szlovéniát és Csehországot is (de ez az arány magasabb a németek és franciák mutatójánál is).

A problémák felsőben kezdődnek. A 11-15 évesek közötti 6,1 százalékos értéknél ugyanis csak az írek mutatója rosszabb (5,4 százalék), illetve csak az osztrákoké kicsit jobb (7,6 százalék), a negyedik legrosszabb Bulgáriában már 10 százalék fölött, minden más országban 20 százalék fölött van ez a mutató.