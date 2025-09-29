Trump bemutatta a béketervét, ami megszüntetné a „Hamász jelentette fenyegetést”

Hétfőn Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A találkozó után Trump béketervet tett közzé, majd közös sajtótájékoztatót tartottak.

Trump azzal kezdte, hogy „több mint nagyon közel van” a békemegállapodás a gázai háborúban. Az amerikai elnök azt állítja, hogy Netanjahuval történt találkozója után közzé tett 20 pontból álló béketervet korábban sok országgal, köztük Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel is megtárgyalta, akik „nagyon aktívan részt vettek” a folyamatban.

Ha Hamász elfogadja, ez a terv az összes fogva tartott túsz szabadon bocsátását és az elhunytak holttestének kiadását jelenti, ami Trump szerint elhozná a háború végét. A terv szerint az arab és muszlim országok elkötelezik magukat „Gáza demilitarizálása” mellett, a Hamász alagútjait és gyártóüzemeit megsemmisítik. A terv magában foglalja a helyi rendőri erők kiképzését is, és az Izraeli Védelmi Erők (IDF) fokozatosan kivonulását Gázából.

Benjamin Netanjahu és Donalnd Trump Washingtonban Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Ha a terv megvalósul, akkor megszűnik a Hamász jelentette fenyegetés, és Netanjahu Trump teljes támogatását élvezi, hogy „megtegye, amit meg kell tennie” – közölte az amerikai elnök. Ő maga nem, de arab országok tárgyalni fognak a Hamásszal, de ha a tárgyalások valamiért sikertelenek lennének, akkor Izrael teljes mértékben számíthat az Egyesült Államok támogatására, „hogy befejezze a Hamász fenyegetésének felszámolását” – közölte Trump.

Az elképzelések szerint egy „béketanács” fogja felügyelni a tervet megvalósulását, melynek élén ő áll majd. Trump szerint most a Hamászon múlik, hogy elfogadja-e a „rendkívül méltányos” javaslatot.

Netanjahu arról beszélt, hogy a mai találkozó kritikus lépés a közel-keleti béke megteremtéséhez is, hozzátéve, hogy támogatja Trump béketervét. Szerinte ez biztosítaná, hogy Izrael ne kerüljön ismét a Hamász fenyegetése alá.

Minden túsznak – élőknek és halottaknak egyaránt – 72 órán belül vissza kell térnie Izraelbe, és erre még megvan a békés lehetőség. Ha azonban a Hamász elutasítja, vagy nem tartja be a tervet, „akkor mi befejezzük a munkát” – mondta. Netanjahu szerint nem azért vívták ezt a „szörnyű” harcot, hogy a Hamász Gázában maradjon. (BBC)