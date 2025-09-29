Donald Trump 100 százalékos vámot vetne ki a külföldön készült filmekre

Az Egyesült Államok elnöke hétfőn közölte, hogy minden, az országon kívül gyártott filmre 100 százalékos vámot vezetne be, ami alapjaiban rengetheti meg Hollywood üzleti modelljét – írja a Reuters. A bejelentés a protekcionizmus kiterjesztését jelenti a kulturális iparágakra, és komoly bizonytalanságot okoz a nemzetközi jegybevételekre és koprodukciókra támaszkodó stúdiók körében.

A döntés hatással lehet a magyar filmiparra is, hiszen az elmúlt években számos amerikai szuperprodukciót forgattak magyarországi stúdiókban.

Fotó: ROBYN BECK/AFP

Trump saját közösségimédia-platformján, a Truth Socialön jelentette be az intézkedést, azt állítva, hogy az amerikai filmgyártás teret veszített a nemzetközi versenyben. „A filmkészítésünket más országok lopták el az Egyesült Államoktól, mint amikor elcsenik a cukorkát egy kisbabától” – írta. Az elnök először májusban lengette be a filmes vám ötletét, érdemi részletek nélkül. Nem egyértelmű ugyanakkor, milyen jogalapon vezetné be a 100 százalékos vámot a külföldi filmekre. Stúdióvezetők korábban azt mondták a Reutersnek, hogy egy ilyen intézkedésnek a végrehajtása is bonyolult lenne, mivel a modern filmek gyártása, finanszírozása és utómunkái gyakran több ország között oszlanak meg.