Mini-Manhattant épít Trump Szaúd-Arábiában

A tavaly decemberben megnyitott Trump Tower Jeddah sikere után érkezik a Trump Plaza Dzsiddába, Szaúd-Arábia második legnagyobb városába – írja az AP. Az egymilliárd dolláros fejlesztést a londoni tőzsdén jegyzett luxusingatlan-fejlesztő, a Dar Global jelentette be. A Trump Plaza a város szívében, a King Abdulaziz Road mentén fog felépülni. A tervek szerint a projekt központi elemét egy Central Park ihlette zöldterület adja, ami „manhattani hangulatot” visz Dzsiddába.

Trump Tower New Yorkban Fotó: SPENCER PLATT/AFP

Az építkezést a Trump Organization-nel együttműködésben valósítja meg a Dar Global. Trump cége számos ingatlanlicenc-megállapodást kötött külföldön, mielőtt Trump 2017-ben beköltözött a Fehér Házba, többek között hotelek és lakótornyok építésére Kanadában, Dubajban, Mexikóban, Indiában és Törökországban.