Szijjártó szerint Magyarország kiveszi a részét az afrikai gazdaság fejlesztéséből

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

Magyarország, a kétoldalú együttműködésben rejlő lehetőségekre tekintettel, diplomáciai képviseletet nyitott Tanzánia legnépesebb városában és első számú gazdasági központjában, Dar es-Salaamban - jelentette be Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen kiemelte, hogy inkább újranyitásról van szó, ugyanis korábban, 34 évvel ezelőtt működött magyar képviselet a városban, és most eljött az ideje a bezárásra vonatkozó rossz döntés korrekciójának, ugyanis Tanzánia a hatezer kilométeres földrajzi távolság ellenére fontos partnere Magyarországnak.

Veszélyes szavak következnek az MTI összefoglalójában: „Méltatta az ország kiállását a szuverenitása, a kulturális, vallási és történelmi öröksége mellett, illetve terrorizmus elleni küzdelmét, részvételét a békefenntartásban és a menekültek befogadásában.”

Fotó: Szijjártó Péter/Facebook

„A magyar vállalatok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a tanzániai piac iránt. Azokon a területeken, ahol a hazai technológiák világelsők - ideértve a vízgazdálkodást, az élelmiszerbiztonságot, valamint az egészségügyet és a mezőgazdaságot - készek vagyunk hozzájárulni Tanzánia sikeréhez” - jelentette ki, és példaként említette, hogy magyar cégek fejlesztési munkája nyomán negyedmillió ember juthat hamarosan biztonságos ivóvízhez a Viktória-tó környékén, továbbá van magyar részvétel a felsőoktatás modernizációjában is. „Egyre több magyar cég érdeklődik a piacra lépés iránt, a biztonsági nyomdászattól a napelemparkok telepítéséig.” Arra is kitért, hogy a képviselet feladata lesz az ösztöndíjprogram népszerűsítése is, mert jelenleg is több mint száz tanzániai hallgató tanul Magyarországon, de ideje lenne új célokat kitűzni.

A miniszter végül arra is figyelmeztetett, hogy az emberiség jelenleg a veszélyek korában él, háborúk dúlnak a világban, a terrorfenyegetettség is magas, és egyesek a kommunikációs csatornák, évtizedek óta fennálló kapcsolatok elvágásával vagy szankciókkal reagálnak a válságokra. A magyar Afrika-stratégia kapcsán azt mondta, hogy a jövő kontinenséről van szó, amelynek népessége 2050-ig 950 millióval fog nőni, ez pedig sürgető feladatot ró a nemzetközi közösségre. „Biztosítanunk kell, hogy minden gazdasági, oktatási és egészségügyi előfeltétel rendelkezésre álljon ahhoz, hogy ez a növekvő népesség Afrikában maradjon. Ezért átfogó, nagyszabású gazdasági fejlesztési programra van szükség, amely segíti Afrika kapacitásainak megerősítését. Mi, magyarok, kivesszük a részünket ebből” - fogalmazott. (MTI)