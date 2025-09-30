Az olasz haditengerészet megszakítja annak a nemzetközi flottillának a kíséretét, amivel Greta Thunberg is Gázába tart

Olaszország haditengerészete megszakítja annak a nemzetközi flottillának a kíséretét, ami humanitárius segélyt próbál eljuttatni Gázába, amint az 150 tengeri mérföldre, azaz nagyjából 278 kilométerre megközelíti a partot – közölte kedden az olasz védelmi minisztérium.

Fotó: ELEFTHERIOS ELIS/AFP

A Global Sumud Flotilla, ami több mint 40 civil hajóból áll – fedélzeteiken számos parlamenti képviselővel, jogásszal és aktivistával, mint például a svéd klímaaktivista Greta Thunberggel –, célja, hogy megtörje Izrael blokádját a palesztin enklávé körül. A minisztérium közleménye szerint, amint a konvoj eléri a 150 mérföldes határt, az olasz fregatt leállítja a kíséretet, „ahogyan az elmúlt napokban azt többször is jelezték.” A hajó két figyelmeztetést ad majd ki az aktivistáknak, a másodikat – és egyben utolsót – várhatóan éjfélkor, amikor a flottilla megközelíti a meghatározott távolságot – írja a Reuters.

A flottilla olasz szóvivője, Maria Elena Delia kedden elmondta: az aktivistákat tájékoztatták a kormány szándékáról, hogy a hadihajó leáll és visszafordul, elkerülendő a „diplomáciai incidenst” Izraellel. Hozzátette: a flottilla tagjainak nem áll szándékában engedelmeskedni Olaszország figyelmeztetéseinek, és közelebb kívánnak jutni a parthoz.

Fotó: ORHAN FATIH DOAYAN/Anadolu via AFP

Olaszország és Spanyolország múlt héten hadihajókat vezényelt a flottilla támogatására, miután azt drónok támadták meg – könnygázzal és hanggránátokkal – a görög partoknál, nemzetközi vizeken. A beavatkozás célja azonban nem a katonai összecsapás volt. Delia szerint az aktivisták újabb támadásra számítanak a következő órákban: „Izrael valószínűleg ma éjjel megtámad bennünket, minden jel erre utal” – mondta egy Instagram-videóban. Emellett posztjában azt írja, hogy „ha a következő órákban támadás éri a Global Sumud Flottillát, mindenkinek utcára kell vonulnia, hogy megbénítsa meg Olaszországot”.

Izrael nem reagált a flottilla azon vádjaira, hogy a múlt heti támadások mögött ők állnak, de korábban kijelentették: minden eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák a hajók Gázába jutását, mivel szerintök a blokád jogszerű a Hamász elleni háború részeként. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter úgy nyilatkozott, arra számít, hogy a flottilla hajóit a nyílt tengeren elfogják, legénységüket pedig letartóztatják.

Kedden Crosetto „utolsó felhívást” intézett a flottilla tagjaihoz, hogy fogadják el a kompromisszumos javaslatot: a segélyszállítmányt tegyék le Cipruson, és kerüljék el a konfrontációt az izraeli erőkkel. A flottilla képviselői azonban többször is elutasították ezt az ajánlatot.