Csehország nem fogja beengedni a területére az orosz diplomata-útlevéllel rendelkezőket

Jan Lipavský külügyminiszter javaslatát jóváhagyta a cseh kormány, így Csehország a jövőben nem fogja beengedni a területére az orosz diplomata-útlevéllel rendelkezőket – közölték a kormányülés utáni sajtótájékoztatón. Az intézkedés nem érinti a Csehországban akkreditált orosz diplomatákat, illetve akik Csehországon keresztül utaznak állomáshelyükre vagy valamilyen nemzetközi konferenciára.

Jan Lipavský szerint az intézkedést a külső schengeni határokon, tehát a hat csehországi nemzetközi repülőtéren fogják alkalmazni. Csehország már több mint két éve szorgalmazza, hogy az egész Európai Unió területén korlátozzák az orosz diplomaták mozgását, de javaslata egyelőre nem talált többségi támogatásra – mondta Daniel Drake külügyminisztériumi szóvivő. A most foganatosított nemzeti intézkedés az esetleges uniós intézkedés elfogadása után is érvényben marad – mondta.

Az orosz diplomaták mozgásának korlátozására a kölcsönösség jegyében van szükség – mondta Jan Lipavský a CTK hírügynökségnek. „Míg nekem minden cseh diplomata vagy kisegítő személyzet moszkvai útja előtt vízumot kell kérnem, addig ők ezt játszva megkerülik azzal, hogy a schengeni övezet más országából, Bécsből, Varsóból vagy Berlinből küldenek Prágába valakit, aki kisegíti az itteni nagykövetséget, két hét múlva pedig az illető visszautazik állomáshelyére” – mondta a miniszter.

Azt mondta, az oroszok a diplomáciai útleveleket felderítői célokra is felhasználják, ezért „nincs okunk megkönnyíteni az orosz diplomaták utazását Európában”. „Schengennek az európaiakat kell szolgálnia, nem pedig az európaiak ellen kell használni” mondta Jan Lipavský.

Jan Lipavský augusztus 12-én Kijevben. Fotó: Hennagyij Mincsenko/Ukrinform/NurPhoto

Közben Oroszországban az összes cseh vízumközpont leállította a vízumkérelmek befogadását, és a már benyújtott kérelmek feldolgozása után teljesen megszüntetik működésüket. A jövőben az orosz állampolgároknak közvetlenül a moszkvai cseh nagykövetségen kell vízumot igényelniük.

Az orosz hadsereg Ukrajna elleni teljes körű inváziója után Csehország a legszigorúbb vízumkorlátozásokat vezette be az oroszokkal szemben: turistavízumot egyáltalán nem adnak ki, és az EU-n kívülről más schengeni országok vízumával sem lehet belépni az országba. A háború kitörése után Csehország bezárta a szentpétervári és a jekatyerinburgi konzulátusait. A cseh hatóságok kérésére emellett a brnói és a karlovy vary-i orosz konzulátusokat is bezárták. (Meduza, MTI)