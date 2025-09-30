Orbán kirakott egy videót arról, hogy a várból lő egy bombagólt az AI-Magyar Péternek, aki erre sírva omlik össze

futball
Parázs közéleti vita folyik éppen.

Magyar Péter megosztott egy videót, amin a pártelnök kapusként focizik tiszásokkal:

Erre reagált egy konzervanyag AI-s felturbózásával a miniszterelnök, akit már sok éve nem láttunk pályán meccset játszani: a 10 másodperces videón a Magyar Péter által lábbal elgurított labda bepattan a Karmelita erkélyére, és a Nemzeti Sport-olvasást megszakító Orbán mellel leveszi a labdát, majd egy bombagólt lő az AI-Magyar Péternek, aki sírva omlik össze.

Az eredeti, 2019-es reklámvideóban még egy fóka és Varga Judit is focizott.

