Soha nem fog tudni beszélni, látni és járni az a kislány, akit kéthetesen az anyja azért bántalmazott, mert zavarta a sírása

Életveszélyt okozó testi sértés miatt állt a bíróság elé egy nő, aki beismerte, hogy ő okozta gyereke maradandó sérüléseit 2024-ben. A vád szerint idegesítette, hogy sír a kéthetes kislánya, ezért bántotta, derül ki a RTL Híradó riportjából.

A hónaljánál fogva megragadta, majd közepes erővel megrázta a síró gyereket úgy, hogy a csecsemő feje előre-hátra, jobbra, balra csapódott. Volt, amikor befogta a csecsemő száját, de olyan is, hogy pelenkázás közben durván lefogta a lábát. Előfordult az is, hogy bedobta a kiságyba, majd a csecsemő fejét a matracba nyomta. Az eset egy szombathelyi lakótelepen történt, a helyieket megrázták a történtek. A vád szerint az apa többször is észlelte, hogy az anya erőszakosan bánik a gyermekkel, mégsem kért segítséget.

A bántalmazás következtében maradandó fogyatékosságot szenvedett el a gyerek: soha nem fog tudni beszélni, járni, látni, az agyi területek kiterjedt elhalása miatt soha nem lesz képes önmaga ellátására, sorolta a bíró. Ágyban fekvő betegként 24 órás ellátásra és ápolásra szorul, a hosszú távú túlélési esélyei pedig minimálisak.

Mindkét szülő beismerte tettét. Az apának kiskorú veszélyeztetése miatt kellett felelnie, őt jogerősen 1 év 6 hónap felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság, az anyát pedig életveszélyt okozó testi sértés miatt. 5 év szabadságvesztésre, és 5 év közügyektől való eltiltásra ítélték. Az anya enyhítésért fellebbezett.

A bántalmazott gyereket kiemelték a családból, jelenleg intézetben van.