Tanács Zoltán a Tisza új tanácsadója

Magyar Péter és Tanács Zoltán Fotó: Magyar Péter/Facebook

„Tanács Zoltán több mint 25 évig dolgozott vezetési és informatikai tanácsadóként egy magyar alapítású, nemzetközi tanácsadó cégnél, amely Németország egyik legnagyobb vezető tanácsadó vállalata; a cég árbevétele eléri a 300 millió eurót, és világszerte több mint 2000 munkatársa van. Tanács Zoltán 2025 márciusában mondott le felsővezetői és tulajdonosi pozíciójáról, majd mintegy féléves szünet után csatlakozott a Tisza Párthoz” - írja a párt.

„A név nomen est omen, és ez nem felvett név” - hangsúlyozta a Magyar Péter, amikor bemutatta a párt programalkotási feladatainak irányításával és a kormányzásra való felkészülés szakmai vezetésével megbízott Tanácsot.

Azt írta még a Tisza, hogy Tanács pályája első 15 évében főként közigazgatási projekteken dolgozott – önkormányzatoknál, minisztériumoknál, egyetemeken, az egészségügyben és állami nagyvállalatoknál –, így jól ismeri a hazai közigazgatás és közszolgáltatások működését. Számtalan stratégiaalkotási, informatikai, controlling és működésfejlesztési projektben vett részt. Az elmúlt 10 évben elsősorban informatikával, információbiztonsággal, digitalizációval és mesterségesintelligencia-megoldásokkal foglalkozott; jelentős nemzetközi tapasztalatot szerzett Európában, a Közel-Keleten és Afrikában.

Magyar a videó elején elmondta, hogy új videó- és podcastsorozatot indítanak, ahol szakértőkkel fognak beszélgetni. Tanács pedig arról beszélt, hogy a vádakkal ellentétben már az ő érkezése előtt is 65 munkacsoportban zajlott a programalkotás, neki több ezer oldalt kellett átolvasnia. Hosszú távú víziókat, alapértékeket kell apró részekre lebontani és érthetően elmagyarázni.