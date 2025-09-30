Vizes ruháik buktatták le a „narkó-tengeralattjárót” vezető három férfit, akik zarándoknak adták ki magukat

Kedden három férfit tartóztattak le Spanyolországban, akiket azzal gyanúsítanak, hogy egy „narkó-tengeralattjárót” vezettek, ami több mint 3,6 tonna kokaint szállított Dél-Amerikából Galíciába. A triót az buktatta le, hogy vizes ruhában, a Santiago de Compostela-i zarándokúton járó hívőknek adták ki magukat – írja a Guardian.

A kép illusztráció egy szintén Galíciában, az Atlanti-óceán partján fekvő kisvárosról, Muxiáról. Fotó: ROMY ARROYO FERNANDEZ/NurPhoto via AFP

A nyomozás – ami eddig összesen 14 letartóztatáshoz vezetett – augusztusban indult. A Policía Nacional a washingtoni amerikai Kábítószer-ellenes Ügynökséggel (DEA) közösen derítette fel a galíciai Outes városában működő, állítólag hajójavító és -értékesítő vállalkozásnak álcázott drogcsempész-hálózatot.

Szeptember 13-án észlelték, amint a banda nagy teljesítményű hajói kifutottak a közeli O Freixo kikötőből. A hatóságok ekkor csapatszállítókat riasztottak, hogy a hajók visszatérésekor – amikor feltételezhetően a félig merülő járműből partra hozott droggal térnek vissza – lecsapjanak.

Amint a hajók kikötöttek és a banda elkezdte a kokainbálákat két utánfutóba pakolni, a rendőrök akcióba lendültek. Az üldözés során az egyik utánfutó felborult, így egy tonna kokain előkerült, a maradékot pedig másnap találták meg, ponyva alatt elrejtve egy közeli strandon.

A feltételezett legénységet – egy kolumbiai és két ecuadorit férfit – később letartóztatták, miután „taxiba ülve, vizes ruhában próbáltak elmenekülni, és zarándokoknak adták ki magukat” – közölte a rendőrség. A taxisofőr gyanakodott, mivel az utasok ruhája csuromvizes volt, és egyikük hátizsákjában búvárruhát találtak. A félig merülő hajó vélhetően néhány mérföldre Galícia partjaitól elsüllyedt vagy szándékosan elsüllyesztették.

A hatóságok végül 14 gyanúsítottat vettek őrizetbe, összesen 3,65 tonna kokaint foglaltak le, és 54 680 eurót, azaz nagyjából 21,5 millió forintot, két hajót, öt autót és egy utánfutót is elkoboztak. Antonio Martínez Duarte, a Policía Nacional drog- és szervezett bűnözés elleni egységének vezetője elmondta: ritka, hogy a rendőrök már közvetlenül a partra érkezéskor el tudják fogni a kábítószer-szállítmányt.

A „narkó-tengeralattjárókat” Latin-Amerikában, főként Kolumbiában több mint harminc éve használják, ám Európában csak 2019-ben bukkant fel az első: akkor három tonna kokaint szállító járművet találtak elsüllyesztve egy galíciai öbölben. A spanyol rendőrség szerint a nyáron drasztikusan megnőtt az ezekkel kapcsolatos riasztások száma: a korábbi negyedévente egy eset helyett már havonta több mint öt ilyen figyelmeztetés érkezett.