Kilenc halálos áldozata van az odesszai áradásoknak, köztük egy gyerek is

Legalább kilenc ember, köztük egy gyerek is meghalt a heves esőzések okozta villámárvízben a dél-ukrajnai Odessszában – írja a Reuters.

Az ítéletidő kedden kezdődött, a rossz időjárás áramkimaradásokat okozott a városban és a régióban, az utcák eláztak. A hatóságok tájékoztatása szerint a mentők egész éjjel dolgoztak: embereket hoztak ki a víz alól, autókat mentettek, vizet szivattyúztak az épületekből, és megtalálták egy eltűnt kislányt is a hajnali órákban.

„Hét óra alatt két hónapnyi eső esett Odesszában. Ilyen terhelést nem bír el egyetlen csatornarendszer sem”

– írta Hennagyij Truhanov polgármester a Telegramon. A katasztrófavédelem adatai szerint a mentési munkálatok során összesen 362 embert sikerült kimenekíteni.