Kutatás közben borultak vízbe a debreceni egyetem doktoranduszai, egyiküknek nyoma veszett

A debreceni egyetem doktoranduszai szenvedtek csónakbalesetet a Hortobágy-Berettyó főcsatorna püspökladányi szakaszán kedden, a motoros gumicsónak négy utasa közül hárman partra tudtak úszni, a 25 éves Huttman Máténak viszont nyoma veszett, jelenleg is keresik. A Blikk érdeklődésére a Debreceni Egyetem közölte:

doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végeztek kedden halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében az egyetem munkatársai. Két PhD-hallgató, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója a kutatási terület halászati társaságának képviselője felügyeletével hajózott a vízen, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat és az felborult. Hárman ki tudtak úszni, de egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben.

„Kedden este 9-ig kerestük, szonárral, lámpákkal, csáklyákkal, hatalmas volt az összefogás, horgászok, mentőegységek önkéntesei, tűzoltók, rendőrök, az egyetem munkatársai, mentőhelikopter is volt a helyszínen, hogy ha kell, azonnal segíthessenek. Sajnos nem vezetett eredményre a kutatás. Szerdán új erővel kezdtünk neki, sajnos továbbra sem találtuk meg Mátét”

- számolt be Cserepes Norbert Ernő, a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetség vezetője a Blikknek. A lap úgy tudja, hogy a rendőrség a baleset miatt nyomozást rendelt el, egyes beszámolók szerint a hajó túl volt terhelve, utasai pedig nem viseltek mentőmellényt.