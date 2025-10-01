Washingtoni idő szerint éjfélkor leállt az amerikai kormányzat, miután a Szenátus nem fogadta el az utolsó pillanatban előterjesztett finanszírozási törvényjavaslatot. A leállás azt jelenti, hogy finanszírozás híján számos szövetségi intézmény és program leáll, az alkalmazottakat pedig fizetés nélküli szabadságra küldik. Ez az ország szempontjából kritikus fontosságú szervezeteket, például a hadsereget nem érinti. Mindkét párt vezetői — nyilvánosan és a színfalak mögött is — határozottan állítják, hogy nem ők felelősek a finanszírozási válságért. Bár a demokraták kisebbségben vannak mindkét kamarában, a republikánusoknak a Szenátusban mégis szükségük van néhány demokrata támogatására ahhoz, hogy átmenjen a költségvetési törvényjavaslat.

Fotó: YASIN OZTURK/Anadolu via AFP

A republikánusok szerint a demokratáknak egyszerűen bele kellene egyezniük abba, hogy a jelenlegi költségvetést további hét hétre meghosszabbítsák. A demokraták viszont csak komoly engedmények fejében hajlandók hozzájárulni bármiféle finanszírozási javaslat elfogadásához. A Szenátus várhatóan újra szavazni fog a republikánus finanszírozási tervről. A republikánus vezetők ugyanis megfogadták, hogy addig tűzik napirendre ugyanazt a javaslatot, amíg elegendő demokrata be nem adja a derekát.

J.D. Vance alelnök a sikertelen tárgyalások után azt mondta, a vita egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi csomagról szólt. A demokraták azt szeretnék elérni, hogy az alacsony jövedelműek egészségbiztosítási támogatásai ne szűnjenek meg, valamint hogy visszavonják a Medicaid-költségvetésének csökkentését. A Trump-kormányzat azt állítja, hogy a csomag több száz milliárdot fordítana illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben sok amerikai a saját egészségügyi számláit is alig tudja kifizetni.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

„A republikánusok egész évben azt hangoztatták Amerikának, hogy ők irányítják a kormányt… akkor most hogyan lehetséges, hogy ebben a pillanatban hirtelen a demokraták jóindulatára szorulnak, akik ráadásul kisebbségben vannak mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban?” – mondta Hakeem Jeffries, a Képviselőházban szűk kisebbségben lévő demokraták vezetője.

Az amerikai elnök a leállás előtt egy rasszista, mesterséges intelligencia által generált videót osztott meg a közösségi médiában Jeffriesről és Chuck Schumer szenátusi demokrata vezetőről. Trump első elnöki ciklusa alatt három leállás is volt, az egyik 35 napig tartott, ami rekordnak számít. (MTI, BBC, CNN)