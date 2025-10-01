Szexuálisan közeledett tanítványához, két év börtönt kapott a zalai egyházi iskola tanára

Jogerős börtönbüntetésre ítélte, és véglegesen eltiltotta a foglalkozásától a keszthelyi bíróság azt a férfit, aki egy zalai általános iskola pedagógusaként szexuálisan akart közeledni egy 15 éves fiúhoz, írja az MTI. Az eset a Reziben működő egyházi fenntartású intézményben történt, a fiú és szülei meghallgatása után az iskola fordult a rendőrséghez. A vádirat szerint 2019 szeptemberétől dolgozott tanárként a településen a férfi, aki bizalmas kapcsolatot igyekezett tanítványaival kialakítani, kirándulásokat, mozilátogatást szervezett. A múlt év végén „megkülönböztetett figyelemmel fordult" az akkor 15 éves fiú felé, vonzalmát szavakkal és ölelésekkel is kimutatta. Idén februárban a pedagógus az iskola nyolcadikos tanulóinak pizsamapartit szervezett, a gyerekek a tornateremben ágyaztak meg maguknak. A férfi úgy intézte, hogy a fiúval egy külön helyiségben feküdjenek le aludni, majd az éjszaka folyamán szexuálisan is közeledett hozzá, de ellenállásba ütközött.

A tanár beismerte bűnösségét, lemondott az tárgyalásról, a Keszthelyi Járásbíróság 14. életévét már igen, de a 18. életévét még be nem töltött személlyel fennálló "hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve, szexuális cselekmény végzésével elkövetett szexuális visszaélés", valamint kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt két év tíz hónap börtönbüntetésre ítélte.

Emellett végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, illetve egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné.