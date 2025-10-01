Válasz Online: Szinte számolatlanul önti az állam a pénzt a Nagy Márton családjához kötődő magántőkealapokba

A Válasz Online kétrészes cikksorozatban mutatta be, hogy gyarapodott Nagy Márton miniszteri kinevezése óta a családi köre. Az első részben az „aprópénzzel” foglalkoztak, ami annyira nem is apró, hiszen csak az elérhető, összeggel társított ügyvédi megbízások több mint 8 milliárd forintot tettek ki. A lap szerint a nagyobb biznisz azonban a magántőkealapok környékén zajlik.

Nagy miniszteri kinevezése után néhány hónappal ugyanazon a napon, 2022. december 16-án két alapkezelőcéget hoztak létre, a Trustify Befektetési Alapkezelőt, illetve a Global Capital Kockázati Tőkealap-kezelőt. A cégpapírokból látszik, hogy a két alapkezelő nem független egymástól, Juhász Sándor és Tamási László is alapítója lett volna eredetileg a Fenyvesi Péter által létrehozott Trustify-nak, de ilyen formában elakadt a cég bejegyzése, ezért ők végül nem lettek tulajdonosok, a másik alapkezelő, a Global Capital viszont az övéké.

Honnan lett pénzük az általuk kezelt alapoknak? A Global Capital által kezelt GloCap I. 32 milliárd forintját teljes egészében a Nagy Márton tárcája alá tartozó MFB Csoport biztosította – más tőkealapok összevonása nyomán. A Trustify magántőkealapjai pedig több állami forrásból is pénzhez jutottak:

a Nemzeti Tőkeholding (NTH) nevű kormányszerv Zöld Alapok Tőkeprogramjából 35 milliárdot kaptak,

a Lakhatási Tőkeprogramból 20 milliárd áramlott ide, „ami alighanem közbotrány, hiszen nyilvánvaló, hogy a Trustify-egységek soha nem építettek még lakótömböket”, írja a lap.

Fotó: Németh Dániel/444

A Válasz Online kért egy kimutatást az állami forrásokról a Trustify tulajdonosától, Fenyvesi Pétertől, de válasz nem érkezett. Van azonban még egy csavar, hiszen az alapkezelők által kezelt magántőkealapokba „magán” forrás is kell. A céges beszámolókból ezzel kapcsolatban azt hámozták ki, hogy Fenyvesi Péter az MBH Banktól kapott erre a célra 15 milliárd forintnyi kölcsönt.

„Ami szintén bennfentes ügyletnek tűnik, hiszen a Mészáros Lőrinc dominálta pénzintézetben még mindig érdemi részesedése van az államnak – ráadásul ez a vagyonelem éppen Nagy Márton minisztériumához tartozik. Mi több, az egész hitelügyletre a Nagy Mártonhoz tartozó állami Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vállalt kezességet”, írják.

És hogy milyen befektetéseket finanszíroztak a pénzzel? A lap hosszan sorolja, hogy az irodaházaktól kezdve az energetikán át a naperőműveken, szélerőműveken keresztül az őrzés-védelemig és a vendégmunkás behozatalig számos érdekeltséget gyűjtöttek össze. De van a portfolióban olyan cég is, amely a gyanú szerint egy luxusjachttal gyarapíthatta a tulajdonosokat, és egy zánkai villaparkot is megálmodtak, bár utóbbiból egyelőre még semmi sem látszik a valóságban. Ez a kör áll a Hajógyári-szigetre megálmodott buliközpont mögött is, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

Azonban nemcsak az alapkezelők tulajdonosai kötik a történetet Nagy Mártonékhoz. Nagy Márton testvérének új ügyvédi irodája bábáskodik a jórészt kormánypénzekből működő Trustify-csoport különböző befektetéseinél. A lap szerint a kérdés már csak az, hogy Nagy Mártonnak vagy bármely családtagjának van-e befektetése, befektetési jegye a történetben szereplő magántőkealapokban.