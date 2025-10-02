A „Zsolt bácsis” videó miatt hallgatják ki Juhász Pétert, aki rákérdezett az ügyészeknél, hogy mégis mi köze ennek a Szőlő utca ügyében folyó nyomozáshoz

Pénteken hallgatják ki tanúként Juhász Péter volt politikust az ügyészségen a „Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében”. Juhásznál csütörtök reggel volt házkutatás, elvitték a számítógépét és a két mobilját is. Az eljárást jogszerűtlennek tartja, panaszt tesz miatta.

Az nem egészen világos, hogy Juhász Péternek pontosan mi köze ehhez a nyomozáshoz: az ő műsorában beszélt egy névtelenséget kérő lelkész „Zsolt bácsiról”, aki az elmondások szerint egy Ózd környéki gyermekotthonhoz járt 10 évvel ezelőtt. Valószínűleg a DK ez alapján a videó alapján kérdezte meg Semjén Zsolttól a Parlamentben, hogy „ki az a Zsolti bácsi”. Semjén visszautasított minden rágalmazást.

A „Zsolt bácsis” interjú azután hangzott el, hogy Káncz Csaba „geopolitikai elemző” a Facebook-oldalán név szerint hírbe hozta Rogán Antalt és Semjén Zsoltot, akik rágalmazás miatt tettek feljelentést. Itt magánvádas eljárás indult, Kánczot ebben az ügyben hallgatták ki tanúként múlt hétfőn.

Juhász Péter viszont a 444-nek azt mondta, a házkutatás során Rogán és Semjén feljelentése nem volt hivatkozási alap. A határozatból annyi derült ki, hogy „az emberkereskedelem, illetve kényszermunka bűntette és más bűncselekmények miatt Juhász Péter Pál és társa ellen folyó büntetőügyben” rendelték el a házkutatást.

Juhász rákérdezett, hogy mi köze a Szőlő utcai ügynek a videójában hallható hangfelvételhez, mire azt a választ kapta, hogy mindkét ügyben magas rangú politikusok lehetnek érintettek.

Ekkor jegyzőkönyvbe mondta, hogy kéri, Hatvanpuszta ügyét is csatolják ide, mert abban is érintettek politikusok, és szerinte a korrupciógyanú is megáll. A rendőröknek kiadta a neki nyilatkozó lelkész elérhetőségét.

Azt mondta, úgy vitték el mindkét telefonját, hogy a videókat csak az egyikkel rögzíti, a másikat kommunikációra használja. A videójához a számítógépének sincs semmi köze, nem érti, hogy azt miért vitték el. Szerinte az volt a cél, hogy megnehezítsék a kommunikációját. Az ígéret szerint pénteken visszakapja az eszközeit, ha sikerült azokról lemásolni az adatokat.

Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyben küldtünk kérdéseket a Központi Nyomozó Főügyészségnek, ha válaszolnak, a cikket frissítjük.

A Juhász Péter elleni eljárás miatt elhalasztják a vasárnapra tervezett „Megbékélésmenetet”, és helyette a Kossuth téren tartanak szolidaritási demonstrációt – közölte Puzsér Róbert szervező a Magyar Hanggal. Dobrev Klára DK-elnök is jelezte, ha eljárás indul Juhász ellen, ők is tüntetnek.