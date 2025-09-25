Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi

  • Ilyen gyorsan terjedő, konkrét és súlyos vádaskodás talán még soha nem volt kormánypárti politikus ellen, mint most Semjén Zsolt ellen.
  • Politikusok, gyermekvédelmisek és politikai influenszerek is rácsatlakoztak a témára.
  • Megkérdeztük tőlük, mire alapozzák a sejtetéseiket és állításaikat.
  • Sok dolog együttállása kellett ahhoz, hogy egy ilyen vád ennyire hatásos legyen bizonyítékok nélkül. Nem csoda, hogy a Fidesz megtorlást ígér.

Nem állítottam, kérdeztem – lényegében ezzel érveltek azok a volt vagy jelenlegi politikusok, akiket megkérdeztünk arról, milyen információk alapján álltak bele a Semjén Zsolt elleni vádakba.

Az elmúlt napokban össztűz zúdult a miniszterelnök-helyettesre, a vádak és sejtetések szerint intézetis fiúkkal léphetett szexuális kapcsolatra. Volt, aki megnevezte őt a posztokban és interjúkban, volt, aki nem. Volt, aki a Szőlő utcai üggyel kötötte össze a politikust, volt, aki egy Ózd melletti intézetet emlegetett. Végül mindez odáig fajult, hogy Semjén Zsolt hétfőn emelt hangon magyarázta a parlamenti ülésteremben, hogy „soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze”, egy ördögien felépített karaktergyilkosság folyik ellene, Kocsis Máté frakcióvezető pedig már idegen titkosszolgálati segítséggel végrehajtott, államellenes összeesküvésről beszél, és soha nem látott megtorlást ígér.

Semjén Zsolt szerint ez vérvád.
Fotó: Németh Dániel/444

Az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálatot indított, majd a Nemzeti Nyomozóiroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal információra alapozva közölte, a Szőlő utca ügyében politikus és kormánytag érintettsége nem merült fel.

Vádak, hallomásból

A lavinát Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója indította el a Válasz Online-nak adott interjúval, amiben arra a kérdésre, hogy vannak-e a szakmán belül keringő információk arról, ki védhette a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, azt mondta, „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek.”

Az interjúban nevek nem hangoztak el, a 444-nek pedig kedden Kuslits nem akart beszélni.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
káncz csaba kocsis máté DK fidesz tuzson bence arató andrás Dobrev Klára semjén zsolt szőlő utcA Szőlő utcai javítóintézet
