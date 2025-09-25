Minden összeállt, hogy nagyot üssön a Semjén elleni vád, és ezt a Fidesz is érzi

Nem állítottam, kérdeztem – lényegében ezzel érveltek azok a volt vagy jelenlegi politikusok, akiket megkérdeztünk arról, milyen információk alapján álltak bele a Semjén Zsolt elleni vádakba.
Az elmúlt napokban össztűz zúdult a miniszterelnök-helyettesre, a vádak és sejtetések szerint intézetis fiúkkal léphetett szexuális kapcsolatra. Volt, aki megnevezte őt a posztokban és interjúkban, volt, aki nem. Volt, aki a Szőlő utcai üggyel kötötte össze a politikust, volt, aki egy Ózd melletti intézetet emlegetett. Végül mindez odáig fajult, hogy Semjén Zsolt hétfőn emelt hangon magyarázta a parlamenti ülésteremben, hogy „soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze”, egy ördögien felépített karaktergyilkosság folyik ellene, Kocsis Máté frakcióvezető pedig már idegen titkosszolgálati segítséggel végrehajtott, államellenes összeesküvésről beszél, és soha nem látott megtorlást ígér.
Az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálatot indított, majd a Nemzeti Nyomozóiroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal információra alapozva közölte, a Szőlő utca ügyében politikus és kormánytag érintettsége nem merült fel.
A lavinát Kuslits Gábor, a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója indította el a Válasz Online-nak adott interjúval, amiben arra a kérdésre, hogy vannak-e a szakmán belül keringő információk arról, ki védhette a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált, azt mondta, „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek. Az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a lányokat. Úgy tudjuk, hogy Juhász igazgatói irodájában konkrétan orgiák voltak, és volt egy bérelt ház is, nem messze a Szőlő utcai gyermekotthontól, ahol szintén orgiákat rendeztek.”
Az interjúban nevek nem hangoztak el, a 444-nek pedig kedden Kuslits nem akart beszélni.
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
Úgy gondolja, „hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben”.
„A legbrutálisabban kell megtorolni” ami az elmúlt napokban történik, mert az egy „előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen”.
Az igazságügyi miniszter gyorsan készített egy jelentést, ami megállapította, hogy „ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel, minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna”.
Miután Kuslits Gábor a gyermekvédelmen belüli súlyos visszaélésekről beszélt, őt jelentették fel rágalmazásért.
A meghallgatáson arról a 10 évvel ezelőtti esetről volt szó, amikor Kuslits többedmagával beszámolt egy rendőrnek arról, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuálisan kizsákmányol nevelőintézetis lányokat.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.
A nyári szünet után ismét ülésezik a parlament, ahol feltehetően majd szóba kerül Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkossága, valamint Lánczi Tamás digitális polgári kör alapítása.
A „kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig”.
A Tisza Párt elnöke szerint a társadalom elvárása, hogy vizsgálják ki a miniszterelnök-helyettes ügyét.
Sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem járt homoszexuális orgiákra, ahogyan azt a kormánypárti sajtó állítja.
A szikrás parlamenti képviselő vasárnap végrehajtás kezdeményezett a propagandalap ellen, mert az szándékosan szabotálta a Főváros Ítélőtábla döntését.
Az is kiderült, hogy megdöbbentő módon Hilarion metropolita néhány héttel Magyarországra érkezése után magyar állampolgárságot kapott. Egészen meredek fordulatot vett az orosz főpap eddig is titokzatos budapesti élete.
A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban több jelzés is érkezett a rendőrségre korábban. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.
Ha ez a gépezet célba vesz, az elől nincs menekvés. Az Orbán-rendszer egyik legfontosabb és legkeményebb fegyverét először politikai ellenfelekkel szemben vetették be, de mára mindenkinek fel kell készülnie arra, hogy célpont lehet.
Orbán Győző interjúja megmutatta, hogy Hatvanpuszta pontosan az, aminek látszik. Végül az Orbán családra a magyar Versailles marad, ránk és utódainkra pedig egy gigantikus adósság.