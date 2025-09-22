Orbán beleszállt az EU-ba, Tordai macskásfadísz-pólóban kérdezett

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció képviselétben beszélt arról, hogy szerinte Orbán más mozit néz, mint a magyarok. Ő az űrben jár, a magyarok viszont itt a Földön vannak, mondta Arató.
A képviselő szerint a magyarok a megélhetés érdekli és igazságot szeretnének, szerinte erről a miniszterelnök nem beszélt. Ahogy arról se, mi a helyzet a szőlő utcai gyalázattal, kik a felelősek azért, akik ezt hagyták tíz évig folyni. Juhász Péter Pál hogyan kötődik a kormány köreihez? - tette fel a kérdést. Szerinte a miniszterelnök nem fogja megúszni a választ, hiába söpörte le Dobrev Klára erre vonatkozó javaslatát is. Arató szerint itt a lehetőség Orbán előtt, hogy férfi legyen és vállalja a felelősséget, mondja el, mi az igazság.
Arató szerint olyan ország miniszterelnöke beszélt arról, hogy mi a tuti a gazdaságban, ahol nem volt gazdasági növekedés, az államadósság nőtt, átverik a nyugdíjasokat a nyugdíjemeléssel. Európa szerinte készen áll arra, hogy Trump kormányzására választ adjon, a kérdés az, hogy Magyarország része lesz-e ennek az erős Európának, vagy kilépünk az unióból.
A leggazdagabb magyarokról is szót ejt Arató. Ötszörösére nőtt a vagyona a leggazdagabbaknak az MSZP-kormány alatti időszakhoz képesz. Mészáros Lőrincet és Tiborcz István említi a Fidesz-kormányzat győzteseként.
Arató felkérdezte Lázár Jánost a vasút kapcsán, Pintér Sándort a gyermekvédelem kapcsán, Rogán Antalt, hogy mi köze van a végrehajtói maffiához, és Semjén Zsoltot, hogy „ki az a Zsolti bácsi”.