Tuzson Bence szerint „idegen titkosszolgálati szál is felmerül” a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

„Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban” – kezdi videóját Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki ezután felsorolja, mik a főbb megállapításai:
Miután Tuzson a fentieket felsorolta, közölte, hogy a „mindezek elhárítására szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük, a jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni”.
A Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban hétfőn, a parlament őszi szezonnyitóján Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának: azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig. Azóta Dobrev Klára, a DK elnöke 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok. Kocsis Máté pedig azt mondta, a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”.
