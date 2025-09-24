Szalay-Bobrovniczky és Habony cégének is dolgozott a brit kémnek beállított Káncz Csaba

Az Igazságügyi Minisztérium háromoldalas vizsgálati jelentésében Káncz Csaba elemző szeptember 13-i Facebook-posztja után lepték el az ellenzéki nyilvánosságot azok a bejegyzések, amik bármiféle bizonyíték nélkül próbálták összekötni Rogán Antalt és Semjén Zsoltot a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaélésekkel. Amíg Kuslits Gábor a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Tegyesz) volt igazgatója a Válasz Online-nak adott interjújában csak annyit mondott szeptember 8-án, hogy „két nagyon magas rangú politikust emlegetnek”, akikhez gyerekeket vittek, pár nappal később Káncz bedobta a két miniszter nevét. Nagyjából ez a híresztelés vezetett oda, hogy hétfőn a parlamentben a miniszterelnök-helyettesnek mentegetőznie kellett az ellenzéki képviselők gyanúsítgató kérdései után.

Hogy honnan vette, hogy róluk van szó, arra a jelentés szerint azt mondta, „egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki”. Ugyanakkor Káncz már bőven a Kuslits-interjú előtt is gyakran emlegette Semjén nevét. Tavaly szeptemberben például kitett egy közös képet a miniszterelnök-helyettesről és Bese Gergő volt dunavecsei plébánosról ezzel a szöveggel: „Egyre bizonyosabb, hogy itthon is működik egy Epstein-féle homo-pedo hálózat a legmagasabb NER-szinten... Semjén...mit gondolsz?” Bár mivel Káncz Csaba Facebook-oldala hemzsegett a politikai konteóktól, ezért nem keltett feltűnést.

A Napi Gazdaság 2009-es cikke szerint Káncz Csaba Japánban, az Utsunomiya Egyetemen szerzett posztgraduális fokozatot, majd 1994 és 1996 között a budapesti japán nagykövetségnek is adott gazdasági tanácsokat. Majd 1996 és 2008 között a budapesti brit nagykövetség gazdasági-politikai főtanácsadója lett. Az igazságügyi miniszter az utóbbi részletet külön kiemelte Káncz Csabával kapcsolatban, majd megjegyezték, hogy a „vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatja”.

A jelentés szerint 2016-ban megállapították, hogy Káncz bankszámlájára „2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, üzleti hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről”. Ebben az időszakban a LinkedIn-profilja szerint Káncz szabadúszó tanácsadó volt, illetve 2014-től ír a Privátbankár oldalára elemzéseket. 2016-ban valószínűleg azért vizsgálták meg a bankszámláját, mert a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein is részt vett.

A minisztérium jelentése azt írja, hogy Káncz a 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett. Ugyanakkor a 2016-os jegyzőkönyvek az LMP szakértőjeként tüntetik fel. Az sem tisztázott, hogyan ment át az átvilágításon, ha külföldi titkosszolgálati kapcsolat merült fel nála. Ezekről az átutalásokról egyébként Káncz a Telexnek elismerte, hogy ebben az időszakban szerződésben állt az üzleti hírszerzéssel foglalkozó brit céggel, de azt mondta, fogalma sem volt róla, hogy az az MI6-hez köthető. Ő úgy tudta, hogy az egy üzleti konzultáns vállalkozás.

De a brit nagykövetség után jobboldali üzleti köröknek is dolgozott. A LinkedIn-profilja szerint a 2008 májusától már az adriai befektetésekkel foglalkozó Adriatiq Islands Groupnál vezetett egy tanácsadói csapatot. Ez a cég ekkoriban az Orbán családdal távoli rokonságban álló Vitézy Tamás érdekeltségébe tartozott, az ügyvezetői 2010-ig pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád voltak. Káncz az Adriatiq Islands Group után a Magyar Pályázatkészítő Iroda (Mapi) Zrt. kormányzati kapcsolati igazgatója lett.