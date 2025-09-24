Itt a Tuzson-jelentés: tanúként hallgatták meg Káncz Csabát és Kuslits Gábort a Szőlő utcai botrány kapcsán

Megjelent Tuzson Bence Facebook-oldalán az Igazságügyi Minisztérium vizsgálati jelentése a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről és a nyilvánosságban megjelent állításokról.
Erre azért volt szükség, mert mint írják, a sajtóban, majd ezt követően az Országgyűlés plenáris ülésén olyan állítások hangzottak el, amelyek szerint a Szőlő utcai javítóintézetből lányokat és fiúkat szállítottak kormánytagoknak. Itt Semjén Zsolt kiborulására utalnak, amiről itt írtunk részletesen.
Azt írják, a jelentésben szereplő cselekményekre a Nemzeti Védelmi Szolgálat által elvégzett vizsgálat eredményeképp derült fény és indult büntetőeljárás. A vizsgálat a Nemzeti Nyomozóiroda és az Alkotmányvédelmi Hivatal által biztosított információk és adatok felhasználásával készült.
Ezt követően felsorolják a tényeket:
Ezután, anélkül hogy Semjén Zsoltot nevesítenék, azt írják, hogy „a büntetőüggyel kapcsolatban megjelent állítások időrendje, a megszólalók személye alapján alappal feltételezhető, hogy egy összehangolt, előre megtervezett, ténybeli alapokat nélkülöző kampány zajlik, amelynek célja a kormány cselekvőképességének korlátozása”. Valami ilyesmiről beszélt korábban Tuzson egy Facebook-videóban is.
Az a bizonyos időrend a jelentés szerint így nézett ki:
2025.09.08.: Politikai szereplőkre, kormánytagokra vonatkozó állítások elsőként Kuslits Gábortól hangzanak el. Kuslits Gábor Válasz Online-nak adott interjújában névtelenül kormányzati politikusokat vádol meg pedofíliával a Szőlő utcai ügy kapcsán.
Jámbor András a Válasz Online cikk megjelenésének napján, szeptember 8-án délután közzétett egy videót a témában, amellyel összefoglalja az interjú – politikai szempontból vett – lényegét, és arra kéri a követőit, hogy támogassák a gyermekvédelmi rendszer reformját érintő javaslatát.
2025.09.09.: Jámbor András ezt követően másnap is két posztban foglalkozott a témával, a második napi videós tartalmat – amely arról szól, hogy Orbán Viktor Kötcsén még a gyerekek megvédéséről beszélt, másnapra pedig kiderült, hogy hazudott – egyértelműen ugyanott és ugyanazon a napon készítették el, mint az elsőt.
2025.09.12.: Jámbor 10:51-kor Facebook-oldalán bejelentette, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Jámbor András a cikk szeptember 8-i megjelenése óta (leszámítva a Józsefvárosi időközi választás előtti közvetlen, pár napos időszakot, szeptember 18–21. között) mindennap posztolt vagy megosztott egy általa készített videót a témáról, tehát egyértelműen napirenden tartja azt. Volt olyan nap, amikor kizárólag ebben a témában osztott meg tartalmat.
Dobrev Klára egy videóban nem sokkal Jámbor András után jelentette be, hogy ők is vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik (a DK egészen eddig nem szólalt meg a témában).
Molnár Áron színművész a Gyűlöletbeszéd elleni tüntetést promótáló videójában a fenti állításokat felerősítő állításokat tesz.
Vályi István, a Total Car volt újságírója Facebook-oldalán közzéteszi azt a videót, amit másnap Káncz Csaba geopolitikai szakértő megoszt a Facebook oldalán.
2025.09.13.: Káncz Csaba József Facebook-posztban – tényekkel alá nem támasztott állításokban – utal Juhász politikai kapcsolataira és tevékenységére.
Káncz posztját követően lepték el a Facebookot a további bejegyzések. Többek között Erdei Sándor Zsolt (Rokker Zsolti) és Dr. Dániel Péter is posztolt a témában, de a legfelkapottabb poszt 5500 megosztással Vass Bélához köthető, aki a TalpraTúr Tisza Sziget Mezőtúr csoportképen, illetve önkéntesként több tiszás képen is szerepel, és nagyon sok tiszás posztot oszt meg.
2025.09.15.: Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke a Facebookon nyílt levelet tett közzé Orbán Viktornak címezve.
2025.09.16.: Dobrev Klára nyílt levelet írt Pintér Sándor Belügyminiszternek, amelyben a pedofil botrány kivizsgálását sürgette.
„A folyamatban lévő büntetőeljárás keretében Kuslits Gábor és Káncz Csaba tanúként meghallgatásra kerültek és tanúvallomást tettek. Kuslits Gábor tanúkénti meghallgatásán a korábban adott interjújában megfogalmazott állításokkal kapcsolatban kifejtette, hogy a sajtóban megjelent politikusok nevét ő sehol és semmikor nem mondta. Elmondása szerint az állítást szóbeszédre alapozta” – írták.
A jelentés kitér arra, hogy Kuslits Gábornak 2022. május 17-től kapott megbízást a Kossuth Lajos Gyermekotthon intézményvezetői feladatainak ellátására. Ezt követően 2022. október 16-án az intézményvezetői feladatok ellátására szóló helyettesítési megbízást a munkáltató visszavonta. A Gyermekotthonban betöltött közalkalmazotti jogviszonyát a felek 2022. október 31. napjával közös megegyezés keretében megszüntették.
A jelentés szerint Káncz Csaba tanúkihallgatása során azt állította, konkrét bizonyítékokkal nem rendelkezik, arra a kérdésre, honnan van információja, azt válaszolta, hogy egy országosan ismert befolyásos politikai család befolyásos tagja mondta ezt neki.
Arra hivatkozva, hogy a Privátbankár újságírója, a nevet nem volt hajlandó elmondani.
Ezen a ponton megjegyzésként hozzáteszik: „Káncz Csaba 1996 és 2008 között az Egyesült Királyság budapesti nagykövetsége gazdasági tanácsosa volt. Vizsgálata során felmerült, hogy a szövetségi rendszerhez köthető ellenérdekelt (brit) titkosszolgálat hírszerző tevékenységét támogathatta. Káncz a 2015–2017-es időszakban (megszakításokkal) a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének (Molnár Zsolt, MSZP) tanácsadójaként a zárt üléseken is rendszeresen részt vett.
A Kánczhoz köthető bankszámla pénzforgalmi adatainak 2016-os vizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2012. szeptember és 2016 között 12 alkalommal történt különböző összegű utalás a brit hírszerző szolgálat (MI6) volt munkatársai által alapított, illetve hírszerzéssel foglalkozó vállalkozás részéről.”
A jelentés azzal zárul, hogy a kormánytagok és a kormánypártok feljelentést tettek és tesznek, valamint minden rágalmazóval szemben jogi eljárást indítanak.
„A vizsgálat a Kormánnyal szembeni, szervezett, összehangolt akció további összefüggéseinek feltárása érdekében folytatódik.”
A Szőlő utcai javítóintézeti botránnyal több nagy cikkben foglalkoztunk korábban, itt, itt, és itt, és podcastot is készítettünk róla. Legutóbbi cikkünkben pedig Juhász céges kapcsolatait tártuk fel, itt.
Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt hétfőn délután felállt a parlamentben, és azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.”
A múlt héten letartóztatott javítóintézeti igazgatóval kapcsolatban több jelzés is érkezett a rendőrségre korábban. Juhász Péter mindeközben 30 milliós terepjáróval járt be dolgozni, és az általa és az élettársa által a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lányok is a javítóintézetben dolgoztak, legalábbis névleg. Úgy tudjuk, az őt igazgatónak felterjesztő minisztériumi főosztályvezetőt figyelmeztették vele kapcsolatban, mégis kinevezték.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
Mária még 14 sem volt, amikor a 90-es években együtt táborozott a Szőlő utcai javítóintézet későbbi igazgatójával, az akkor még egy gyermekotthonban dolgozó Juhász Péterrel. Eszébe sem jutott, hogy baj lehet abból, ha kettesben maradnak. A férfi mégis olyasmit tett, ami a mai napig hatással van Mária életére.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.