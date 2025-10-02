Csótányokra és penészre panaszkodott az OSZK főigazgatója, mire Demeter Szilárd kivezettette és helyben elvette a mobilját

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Kivezettette, a munkahelyi mobilját és a belépőkártyáját is letiltatta Demeter Szilárd Rózsa Dávidnak, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójának egy visegrádi vezetői értekezleten a köztük kirobbant vita után hétfőn – erősítette meg több forrás is a 444-nek.

A botrány után Rózsát azonnal felfüggesztették egy hónapra, ezt az OSZK-ban kedden jelentették be a dolgozóknak. Ott már biztosak benne, hogy a főigazgatónak vége: nehezen elképzelhető, hogy Demeter engedje a visszatérését, márpedig a Közgyűjteményi Központba olvasztott OSZK felett ő diszponál.

A konkrét konfliktus információink szerint többek között a penész és a csótányok miatt robbant ki.

Bár Rózsa a közelmúltig Demeter kinevezettjének, egyesek szerint strómanjának számított, az OSZK főigazgatójaként sérelmezte, hogy penészednek a raktárban a könyveik, a várbéli építkezések alatt pedig a könyvtár lerohadt épületében csótányok jelentek meg. Sem a csótányirtásról, sem a penész szakszerű eltávolításáról nem tudtak azonban időben rendelkezni, Demeter ugyanis mostanra olyan központosítást hajtott végre, hogy az alája tartozó intézmények vezetői önállóan egy izzót sem nagyon rendelnek meg, a központi adminisztrációból pedig nem igazán jön válasz a kérésekre.

Az OSZK helyzete nem egyedi, hasonló problémákkal küzdenek nap mint nap a Demeter által vezetett Közgyűjteményi Központ alá tartozó többi intézményben is. Demeter Szilárd kérésére tavaly vonták össze a Nemzeti, a nyolc éve zárva lévő Iparművészeti, a költözésre ítélt Természettudományi, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot, illetve a már korábban is általa irányított PIM-et. A csomaghoz hozzácsapták az OSZK-t is, aminek irányításában – Rózsán keresztül – már évek óta maga Demeter volt a valódi erős ember.

Az Országos Széchényi Könyvtár épülete a Várban

Több intézményből származó egyhangú beszámolók szólnak arról, hogy azóta olyan fokú központosítás ment végbe, ami teljesen megbénította a működést. A vezetőktől elvették a gazdálkodási és munkáltatói jogokat, a beszerzések a központon keresztül történnek, elvileg, de valójában gyakorlatilag leálltak. A bérhelyzet közben nevetségesen megalázó, és tömeges az elvándorlás.

A problémák miatt szeptemberben a Nemzeti Múzeum lépcsőjén demonstráltak az intézmények dolgozói, de információink szerint a Demeternek alárendelt igazgatóknak és főigazgatóknak is elegük van. Úgy tudjuk, mostanra a Közgyűjteményi Központ alá tartozó hat intézmény vezetőinek többsége alapvető átalakítást és lehetőleg Demeter Szilárd eltávolítását szeretné elérni.

Ráadásul a NER-en belül is megrendült Demeter pozíciója, akivel több fideszes kultúrpolitikusnak is éles konfliktusai vannak.