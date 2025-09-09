Petőfiék után most a lerohasztott Nemzeti Múzeum dolgozói demonstrálnak a múzeum lépcsőjén, az úrbéri viszonyok helyett ezúttal Demeter Szilárd regnálása ellen

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Saját intézményének dolgozói álltak ki hétfőn a Nemzeti Múzeum Demeter Szilárd-féle vezetésével szemben, hogy megbecsültséget, emberhez méltó bért és legalább valódi párbeszédet követeljenek, miután érdemben tájékoztatást sem kaptak sokáig Demeteréktől.

A fideszes kultúrpolitikust tavaly márciusban ültették a Nemzeti Múzeum főigazgatói székébe. Kapott mellé még egy sor további intézményt, hogy a kívánságára létrehozott új Közgyűjteményi Központban immár elnökként együtt irányítsa a Nemzeti Múzeumot, az Iparművészetit, a Természettudományi Múzeumot, a már korábban is általa irányított PIM-et és az OSZK-t, és valamiért még a kis Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum is a csomag része lett.

Az integrációnak idáig kevés kézzelfogható eredménye látszik azon kívül, hogy a közgyűjteményi dolgozók általános elmondása szerint mindent központosítottak, az igazgatók még kis összegű beszerzésekről sem dönthetnek önállóan, a központ pedig sokszor hetekig ül operatív döntések felett is, így szinte semmit sem lehet időben jóváhagyatni.

A botrányos bérhelyzetben egyre többen mondanak fel, miközben a pozícióhalmozó Demeterről a belső kritikusai azt mondják, alig jár be az intézménybe.

Az Orbán-hívő Demeter Szilárd közben kirúgta az eddigi vezetőket, korábbi helyetteseinek az indoklás szerint az új stratégia és a közgyűjteményi átalakítás miatt kellett mennie.

A Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ dolgozói több mint egyéves nyűglődés után mostanra jutottak el odáig, hogy látványosabb formában is jelzik: kritikus a helyzetük. A Magyar Nemzeti Múzeum üzemi tanácsa a társintézmények érdekvédelmi szervezeteivel közösen hétfőre hirdetett meg gyűlést a Múzeumkertbe, hogy hangot adjanak panaszaiknak - maguk és az intézményeik érdekében is.

„Az elmúlt évben számos szakembert veszítettünk el. Kilátástalan és kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben vagyunk. A feladatainkat átlagbér alatti fizetésekkel nem lehet felelősen felvállalni”

– mondta a Múzeum lépcsőjén álló doldozóknak megafonnal a kezében Kuti Klára, az üzemi tanács elnöke. „Miért van az, hogy 2021 óta mindenhol emelkedtek a bérek, csak itt nem? Négy éve nem volt béremelés, miközben azóta több mint 50 százalékos volt az infláció” - folytatta.

Fotó: Kolozsi Ádám

Ez a jelenlévőknek nem lehetett túl nagy újdonság.

A Nemzeti Múzeum és a kapcsolt intézmények dolgozói között információink szerint bruttó 450 ezer forint körül van a legmagasabb beosztotti bér, vagyis a vezetői szint alatt nettó 300 ezrekért dolgoznak.

A fiatalok ennél is kevesebbet visznek haza, a portások pedig nettó 193-at keresnek, minimálbér alatt. Emiatt több részlegben már nagyon nagy arányú az elvándorlás, a fluktuáció a teljesítményre is hatással van.