Helikopterrel kell kimenteni Klein Dávid társát, veszélyben a csúcstámadás

Nagy Márton

Annyira súlyos gyomortáji fájdalmai támadtak Nagy Márton hegymászónak, Klein Dávid társának csütörtökre virradóra a Himalájában, hogy a 25 éves extrémsportolót helikopterrel kell kórházi kivizsgálásra vinni. Ezt Klein jelentette be a Facebookon, hozzátéve, hogy elkíséri a társát. Cikkünk élesítésekor a mentőhelikopter az alaptábor környékének rossz időjárása miatt még nem tudott felszállni.

Nagy igen rossz állapotban lehet, Klein ugyanis azzal indokolta, hogy vele megy a városba, hogy:

„Marci jelenleg nem képes kielégítően képviselni érdekeit vagy beszámolni tüneteiről.”

A friss posztban Klein arról is ír, hogy ha Nagy képtelen lenne folytatni az expedíciót, de az állapota azzal együtt megnyugtatóan rendeződne, akkor a hegymászó egyedül kísérelné meg a csúcstámadást – már amennyiben adódik megfelelő időjárási ablak.

A két sportoló Magyar Dhaulagiri Expedíció néven akklimatizálódik a 8167 méter magas Dhaulagiri alaptáborában, több akkklimatizációs kör után. Céljuk, hogy magashegyi teherhordók segítsége és oxigénpalack használata nélkül érjék el a csúcsot.