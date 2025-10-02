Izrael több segélyszállító hajót sem enged belépni, köztük a Greta Thunberget szállítót sem

Tizenhárom, Gázába tartó, külföldi aktivistákat és segélyeket szállító hajót állított meg Izrael, tovább harminc hajó azonban továbbra is a palesztin enklávé felé tart – írja a Reuters. Az egyik hajón utazott Greta Thunberg svéd klímaaktivista is, aki nem először próbál bejutni a brutális háború sújtotta övezetbe.

Fotó: FETHI BELAID/AFP

A Gázába gyógyszert és élelmiszert szállító flotilla több mint negyven hajóból áll, amelyen több mint ötszáz parlamenti képviselő, ügyvéd és aktivista utazott Gáza felé. Az esetről az izraeli külügy azt írta, a hajókat biztonságosan megállították, és hogy „Greta és barátai biztonságban vannak és egészségesek”.

Nápolyban tüntettek a hajó megállítása után. Fotó: -/AFP

A Földközi-tengerről érkező hajóscsapat az izraeli gázai blokáddal szembeni ellenállás egyik legerősebb szimbóluma volt. Az eltérített hajók legénységéből többen azt mondták, Izrael lényegében elrabolta őket, Törökország terrortámadásnak nevezte a hajók feltartóztatását, több országban pedig Izrael ellen tüntettek.