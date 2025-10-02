Órákig nem volt áram a csernobili atomerőműnél

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan hajtott végre olyan támadást, amely elvágta az áramellátást a már leszerelt csernobili atomerőműtől. Az ukrán energiaügyi minisztérium korábban közölte, hogy orosz támadások szakították meg az áramellátást a csernobili erőműnél, beleértve a szarkofágot is, amelyet az 1986-os, a világ legsúlyosabb nukleáris balesete okozta szennyezés minimalizálása érdekében építettek. Az energiaügyi tisztviselők hozzátették: a csapások 307 ezer fogyasztót is megfosztottak az áramtól a közeli Csernyihiv régióban.

Az orosz védelmi minisztérium drónfelvétele a csernobili erőműről 2022. március 7-én Fotó: EyePress via AFP

Zelenszkij szerint több mint 20 orosz drónt vetettek be a Szlavutics elleni támadásban, ami három órára megszakította a közeli csernobili erőmű áramellátását. „Az oroszok nem lehettek tudatlanok afelől, hogy a szlavuticsi létesítmények elleni támadás ilyen következményekkel jár a csernobili erőműre nézve” – írta a Telegramon, hozzátéve, hogy nagy mennyiségű kiégett fűtőelem található még ott.

A NAÜ, az ENSZ nukleáris felügyeleti szerve közleményben ismerte el, hogy a csernobili erőműben „ingadozások” történtek a külső áramellátás megszakadása után, de először alternatív vonalakat használtak, majd helyreállt az áramellátás. Oroszország eddig nem kommentálta az esetet.

A múlt héten a zaporizzsjai atomerőműnél is megszakadt a külső áramellátás. Zelenszkij szerint Oroszország „szándékosan teremti meg a nukleáris balesetek kockázatát”. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója úgy reagált, hogy bár az erőmű vészhelyzeti dízelgenerátorai működnek, így közvetlen veszély nincs, de a külső vezetéket mindenképpen helyre kell állítani. Az ukrán elnök erre azt mondta, az oroszok „kihasználják a NAÜ és annak vezetőjének gyenge helyzetét, valamint a nemzetközi figyelem szétszórtságát.”

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta: Oroszország mindent megtesz a zaporizzsjai erőmű biztonságáért, hozzátéve, hogy az többször került ukrán támadás célpontjába. Az erőművet a háború első heteiben foglalták el az oroszok, és azóta mindkét fél rendszeresen azzal vádolja a másikat, hogy veszélyezteti a nukleáris biztonságot.

(Reuters)