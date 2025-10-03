Egy bolgár üdülővárost elmosott az árvíz, hárman meghaltak, a térségben szükségállapotot hirdettek ki

Három ember meghalt a Bulgária délkeleti részén fekvő Elenite tengerparti üdülőhelyen. A Burgasztól mintegy negyven kilométerre található várost elmosó áradásban egy ember eltűnt, további ötvenet pedig ki kell telepíteni – mondta a bolgár belügyminiszter pénteken.

Daniel Mitov az árvíz sújtotta város közelében lévő Neszebár településen arról beszélt, hogy a helyszíni mentést végző csoport két tagja, egy határőr és egy munkagép vezetője is életét vesztette. A harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szálloda földszintjén, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg.

Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg. A Twitteren több videót is megosztottak a városból, ezeken többek között az látható, hogy a sáros vízözön autókat sodort le a település egyik utcáján a tengerpartra.

A régióban, továbbá az ország északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki. Mitov arról is beszélt, hogy a következő 24 órában Elenite térségében további intenzív esőzések várhatók.