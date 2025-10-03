Halálbüntetést kaphat egy amerikai kosaras Indonéziában, mert kannabiszos gumicukrot rendelt

Jarred Shaw amerikai kosárlabdázó egy rémtörténetbe keveredett Indonéziában, aminek még kivégzés is lehet a vége. Az év elején ugyanis, amikor lement átvenni az indonéz lakóháza előcsarnokába egy csomagot, tíz civil ruhás rendőr jelent meg, akik azonnal letartóztatták. A csomag ugyanis illegálisan behozott kannabiszos gumicukrokat tartalmazott, melyet állítólag Shaw a Crohn-betegsége enyhítésére szed.

A 35 éves, Texas állambeli Dallasból származó férfit akár halálbüntetés vagy életfogytiglani börtönbüntetés is fenyegeti. Shaw kulcsszerepet játszott a Prawira Bandung csapatában, amely 2023-ban megnyerte az Indonéz Kosárlabda Ligát (IBL), és három szezon alatt több mint 1000 pontot szerzett az országban. Most azonban előzetes letartóztatásban van, és örökre eltiltották az IBL-től.

„Gyógyszerként használom a kannabiszt” – mondta Jarred Shaw a Guardiannek telefonon, miközben egy jakarta közeli börtönben tartózkodott. Ez volt az első nyilatkozata a sajtónak májusi letartóztatása óta. „Egy gyulladásos betegségem van, amit Crohn-betegségnek hívnak, és gyógyíthatatlan. A kannabiszon kívül semmilyen más szer nem szünteti meg a gyomorfájdalmaimat.”

A holtszezonban Shaw Thaiföldön él, ahol a kannabisz törvényi szabályozása jóval enyhébb. Azt mondja, hogy korábbi indonéziai idényekben elviselte a fájdalmat anélkül, hogy kannabiszhoz jutott volna, de egészségügyi okokból idén mégis úgy döntött, hogy megrendeli a 132 darabos kannabiszos gumicukrot.

Shaw belátta, hogy hibát követett el, de szerinte ez azért nem indokolja sem a halálbüntetést, sem a hosszú börtönbüntetést. A letartóztatása óta elmondása szerint nagyon rossz mentális állapotban van.

Indonézia szigorúan lép fel a drogokkal szemben: 2016-ban kivégzéssel – golyó általi halállal – büntetett egy indonéz és három külföldi állampolgárt kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Több mint 500 ember – köztük majdnem 100 külföldi – van jelenleg halálsoron az országban, többségük drogbűncselekmények miatt.

Az indonéz rendőrség közlése szerint Shaw olyan üzeneteket küldött csapattársainak, amelyekben azt írta, hogy megosztja velük a kannabiszos édességeket. „Amit ők drognak tartanak, én gyógyszernek tekintem” – mondja Shaw. „Egyszerűen más a kultúra.”

Shaw még nem állt bíróság elé, és egyelőre még nem is tudni, mikor fog, mert még zajlik a nyomozás. Az indonéz hatóság a Shaw mögötti droghálózatot akarja felfejteni. A kosarasnak időközben azonban elfogyott a pénze, ezért most ügyvédre gyűjt.