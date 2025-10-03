A Bloomberg arról ír, hogy a forint erősödésében benne lehet, hogy Magyar Péter győzelmét árazza be a piac

Az év elején még 415, most azonban már csak 388 forintnál jár az euró, ami 6 százalékos forinterősödést jelent. A korábbi romláshoz és árfolyamvolatilitáshoz képest ez jelentős trendváltozás, ami a gyengélkedő dollárhoz képest még jóval látványosabb: abban a viszonylatban a forint 20 százalékot is visszanyert 2025-ben.

A forint erősödésének több oka lehet, elsősorban a magas kamatkörnyezetet szokás említeni. A Bloomberg cikke azonban egy lehetséges politikai szempontra világít rá: eszerint a befektetők elkezdték beárazni Magyar Péter és a Tisza lehetséges jövő évi győzelmét.

Ebbe a képbe illik, hogy a Barclays stratégái augusztusban már azt javasolták a befektetőknek, hogy a lehetséges magyarországi politikai fordulat előtt vizsgálják meg közelebbről a forintot, és olyan opciókat vásároljanak, amelyek profitálnak a valuta várható nyereségéből, ha Orbán elveszítené a választásokat. A bank elemzői a magyar államkötvényeket is magasabb polcra helyezték, és arra hivatkoztak, hogy „pozitív piaci reakciók valószínűsíthetők az ellenzék 2026 áprilisi választásokon elért győzelme esetén”.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza esetleges győzelme leginkább amiatt lehet releváns a forintárfolyam szempontjából, hogy a befektetők arra számítanak: egy kormányváltás után gyorsan felszabadulhat a befagyasztott 18 milliárd eurónyi uniós támogatás. Ez a magyar GDP tizedének felelne meg, ami feléleszthetné a gazdasági növekedést.

Ezeket a várakozásokat Magyar Péter megszólalásai is erősítik. A Tisza elnöke egy korábbi interjúnak a Bloombergnek arról beszélt, hogy kormányra kerülve az egyik prioritása az EU-s források minél gyorsabb megszerzése lenne, ahogy az Lengyelországban is történt Tuskék győzelme után.

„Egy új kormány kiszámíthatóbb gazdaságpolitikával visszanyerné a piacok bizalmát, ha nem változtatja naponta a törvényeket és nem bünteti a külföldi befektetőket. Ezzel jelentősen csökkenne az országkockázat, és az államadósság jóval alacsonyabb kamatszinten lenne újrafinanszírozható”

- mondta a gazdasági lapnak, jelezve, hogy az euró bevezetésére is szeretne egy céldátumot.

Cser Tamás, a Hold Alapkezelő Zrt. vezető részvényportfólió-kezelője is egyetért abban, hogy az erősödő forintárfolyamban már politikai várakozások is szerepet játszhatnak: „A forintnak további hátszele van, ami a választásoknak tulajdonítható. A piac elkezdte ezt beárazni” – mondta a Bloombergnek.

Mások ugyanakkor óvnak attól, hogy a befektetők máris túlárazzák a kormányváltási kilátásokat. Adnan El-Araby, a Barings Eastern Europe Fund alapkezelőjének ugyan már voltak magyarországi befektetései, de most azt mondja, egyelőre nem kíván további kockázatokat vállalni.

„Reálisan nézve messze vagyunk attól, ahol Orbán már nem uralja a politikai tájképet”

– mondta. „Elköltheti a pénzét a választásokig, és nincs garancia rá, hogy elfogadja a választási eredményeket, ha veszít” - idézi a befektetőt a Bloomberg.