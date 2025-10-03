Olyan pocsék feltételekkel kapta meg az Óbudai Egyetem az állami vagyont, hogy azzal valaki másnak kellett nagyon jól járnia

Az elérhető piaci hozamokhoz képest, de még a kockázatmentes állampapír garantált hozamához képest is nevetségesen alacsony, 3 százalékos elvárt hozam jár csak az Óbudai Egyetem alapítványának a nekik átadott állami vagyonból, aminek a nagy részéhez két évtizedig nem is férhetnek hozzá - írja a 24.hu. A lap szerint az egyetem helyett a vagyonjuttatás közvetlen célzottja a 4iG lehetett, nagyrészt az ő feltőkésítésükhez és a Vonafone megvásárlásához használhatták fel az egyetemi alapítványnak adott, de magántőkealapokban tartott 136 milliárd forintot.

Az ügy politikai gazdája az azóta már az MNB elnöki székébe átült Varga Mihály lehetett, aki akkor pénzügyminiszterként egyúttal a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is volt. A rossz hozamokat még azelőtt rögzítették 2021-ben, hogy a Pénzügyminisztérim alá tartozó állami cégtől átadták volna az alapítványosított egyetemnek a befektetési jegyeket.

Az egyetemi alapítvány az utolsó pillanatig próbálta eltitkolni a vagyonuk után járó alacsony hozamokat: a 24.hu már adatpert is indított, miután nem adtak választ az erre vonatkozó kérdésükre. Az alapítvány végül a bírósági tárgyalás előtti napon küldte meg nekik a régóta kért adatokat.

Az Óbudai Egyetem épülete a Bécsi úton Fotó: Wikipedia

Ezek alapján az óbudai egyetem alapítványának adott 200 milliárd forintos vagyonból 136 milliárnál alig három százalékos az elvárt hozam. Ráadásul ennek nagy részére csak a 2040-es években lesz jogosult az egyetemi alapítvány, addig nem is tudjék kikényszeríteni, hogy részesüljenek a kamatokból.

Hogy ez mennyire rossz feltételeket jelent, azt Dióslaki Gábor, a Tőzsdei Egyéni Befektetők Szövetségének elnöke így foglalta össze a lapnak:

„Ez megint az átverés kategória, nyugodtan nevezhetjük hülyének, aki ilyen befektetést csinál, hogy a hozamot nem kapja meg, csak a végén elinflálódva. Meggyőződésem, hogy valaki valahol nagyon jól jár, mert valahol a hozamkülönbözetnek meg kell jelennie.”

Ez a valaki a 24 cikke szerint leginkább Jászai Gellért és az általa vezetett 4iG Nyrt. lehet. Mire ugyanis az óbudai egyetem papíron megkapta a 200 milliárd forintos vagyont, annak közel harmada egy salátatörvénnyel máris a Jászaihoz tartozó iG COM Magántőkealap kezelésébe került, amiből aztán a 4iG-ban vettek részvényeket. A 4iG feltőkésítése után nem sokkal vásárolták meg a Vodafone-t is.

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Fotó: Szekeres Máté / Portfolio

Bár formailag az óbudai egyetemi alapítvány lett a 4iG 38 százalékos tulajdonosa, a vállalat ügyeibe nem szólhatnak bele, hiszen a tulajdonosi jogokat Jászai befektetési alapkezelője látja el - és a hozamok nagy részéből is csak akkor részesülnének a 2040-es évekig, ha ezt Jászai így látja jónak.