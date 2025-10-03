Újra megkapja a támogatást a Neumann János Egyetem, miután az előzőt eljátszotta az MNB alapítványa

Ismét kormányzati támogatást nyújt Neumann János Egyetemnek kampuszfejlesztésre, miután az egyetem a korábban kapott pénzt kölcsönadta az MNB alapítványának, akik a pénz jelentős részét elbukták, derül ki abból a kormányhatározatból, amit a Telex vett észre a péntek este megjelent a Magyar Közlönyben.

A határozat felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy „ a kultúráért és innovációért felelős miniszter és az építési és közlekedési miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás megvalósításához szükséges központi költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetés Kulturális és Innovációs Minisztérium nem állami felsőoktatási intézmények támogatásának finanszírozására szolgáló előirányzata javára.”

Neumann János Egyetem Campus Fotó: NJE/Facebook

Ahogy arról, mi is beszámoltunk, az egyetem már kapott egyszer 44,5 milliárd forintot a kampuszra, de csak az összeg kevesebb mint felét fordították erre, a többit kölcsönadták a Matolcsy-féle MNB Optima Befektetési Zrt-jének, amelyik eljátszotta azt. a város vezetői ezek utána egyszerűen újra pénzt kérnek a kormánytól, amit Hankó Balázs kultuszminiszter nyilvánosan támogat.