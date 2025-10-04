Karácsony Gergely szerint ha nem lesz folyószámlahitele Budapestnek, nem lesz miből nyitni a boltot januárban

Hosszú interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ebben Budapest főpolgármestere kifejtette, hogy az év végéig különféle pénzügyi manőverekkel el tud vergődni a főváros, viszont a törvény által megkövetelt adósságmentes zárást, bizonyosan nem tudják teljesíteni. Ennek pedig komoly következményei lehetnek. A bank felmondhatja a város folyószámlahitelét, „márpedig alig pár nap van az évben, amikor nem hitelből gazdálkodunk. Ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban”.
Ha valóban csődbe megy a főváros, akkor Karácsony nem fog lemondani. Szerinte az ő politikai felelőssége nem ebben áll, hanem abban, hogy végigvigye ezt a harcot. „Ha azt a 400 milliárdot nem vették volna el, akkor most arról beszélgetnénk, hogy hol építünk új metrót Budapesten”.
Az interjú további fontosabb részei:
A főváros pénzügyi helyzetének rendezése kérdésében Karácsony a nyár folyamán többször is beszélt Gulyás Gergellyel, de találkozott Navracsics Tibor és Lázár János miniszterekkel is. Mind a hárman egyöntetűen úgy fogalmaztak a főpolgármester szerint, hogy a város működőképességét semmi sem veszélyeztetheti, illetve az állam semmilyen szolgáltatást nem akar átvenni, ami főként a közlekedési miniszter esetében fontos kijelentés. Ebből nem következhet más Karácsony értelmezése szerint, minthogy számtalan bírósági és számvevőszéki jelentés után az állam visszaadja az alaptörvény-ellenesen elvont milliárdokat.
Az elmúlt napok, hetek egyik központi témájával kapcsolatban úgy fogalmazott: „Szerintem nincs is Zsolti bácsi. Hallottunk egy interjút erről, de senki nem tudja mi az igazság. De ennél is rosszabb, hogy elviszi a fókuszt a valós kérdésekről”.
A helyi önazonossági rendeletekről, amelyeket egyre több település alkot meg, azt gondolja, hogy ezek a települések képtelenek megvédeni a magukat a befektetőktől, állami beruházásoktól, az erős emberektől és „most kaptak egy szelepet, hogy ezt a gőzt kiengedjék. Eszköztelenek a külvilággal szemben, így most vadul forgatják azt a kardot, amit a hatalom adott nekik, hogy szembeforduljanak a honfitársaikkal”. Karácsony úgy gondolja, ez valójában a „kiszervezése a társadalmi indulatoknak, amelyeket a kormány nem tud kezelni”
Felvetődött a beszélgetés során, hogy ha Budapest a csőd szélén táncol, hogyan lesz meg a Rákosrendező megvételéhez szükséges pénz. Karácsony szerint a hiányzó összeg előteremtésének legegyszerűbb módja, ha a Budapesti Közművek jelzáloghitelt vesz fel. Ehhez szükség lesz a kormány engedélyére, de még nem tartanak itt.