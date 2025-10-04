Karácsony Gergely szerint ha nem lesz folyószámlahitele Budapestnek, nem lesz miből nyitni a boltot januárban

Hosszú interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ebben Budapest főpolgármestere kifejtette, hogy az év végéig különféle pénzügyi manőverekkel el tud vergődni a főváros, viszont a törvény által megkövetelt adósságmentes zárást, bizonyosan nem tudják teljesíteni. Ennek pedig komoly következményei lehetnek. A bank felmondhatja a város folyószámlahitelét, „márpedig alig pár nap van az évben, amikor nem hitelből gazdálkodunk. Ha nem lesz hitelünk, nem lesz miből nyitni a boltot januárban”.

Fotó: Németh Dániel/444

Ha valóban csődbe megy a főváros, akkor Karácsony nem fog lemondani. Szerinte az ő politikai felelőssége nem ebben áll, hanem abban, hogy végigvigye ezt a harcot. „Ha azt a 400 milliárdot nem vették volna el, akkor most arról beszélgetnénk, hogy hol építünk új metrót Budapesten”.

Az interjú további fontosabb részei: