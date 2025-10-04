Több ezren maradtak áram nélkül Írországban és Skóciában az Amy ciklon miatt

Az Amy névre keresztelt ciklon péntek késő estétől szombatig komoly pusztítást végzett Svédországban, Dániában és Norvégiában is. Az AP jelentése szerint több tízezer otthonban áramszünet történt Skandináviában, miután az erős széllökések miatt kidőlő fák vezetékeket rongáltak meg. A part menti területeken heves esőzések is voltak.

Fotó: JOHAN NILSSON/AFP

Skóciában és Írországban a vasúti közlekedésben is vannak fennakadások, a légiközlekedésben szintén lehet késésekre számítani. Írországban több mint 100 ezer ingatlan maradt áram nélkül, és Skóciában pedig több tízezren vannak áram nélkül.

Legkevesebb 80 érkező és több mint 70 induló járatot töröltek szombaton az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren a Hollandián is áthaladó ciklon miatt. A sárga riasztást kiadó Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) tájékoztatása szerint a ciklon óránként akár 90 kilométeres sebességet is elérhet. Az Amy miatt figyelmeztetést adtak ki az Egyesült Királyságban és Írországban is. (MTI, The Guardian)