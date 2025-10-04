Váczi Zoltán elárulta, hogy miért tetováltatott horogkeresztet a karjára

Váczi Zoltán elárulta, hogy miért van egy apró horogkereszt a karjára tetoválva. A volt válogatott labdarúgó szeptember elején a Tisza vecsési rendezvényén szólalt fel, a gyűlésen arra biztatta a sportolókat, akik között nagy népszerűségnek örvend a Fidesz, hogy bátran álljanak át a Tiszához. Ezután közölt vele interjút a 24.hu, benne egy fotóval, amin jól látható a csukló fölé tetovált apró horogkereszt.

A propagandasajtó hamar megtalálta Váczit. A fórumos felszólalásáról a Magyar Nemzet „Elvonási tünet? Alkoholista focistával bővült Magyar Péter szégyenpadja” , az interjúban közölt fotótól pedig

Tetovált horogkeresztet villantott Magyar Péterék legújabb támogatója

címmel írtak.

A fórumról készült felvételen látni, hogy a karkötője magasságában egy apró horogkereszt van a karjára tetoválva.

„Soha nem akartam erről a nyilvánosság előtt beszélni, mert ez az én magánügyem, ami senkire sem tartozik. A nagyapám zsidó származása miatt, koncentrációs táborban halt meg, a nácik gyilkolták meg, ők küldték gázkamrába. A 82 éves anyám is zsidó, és rengeteget mesélt nekem az apjáról. Mélyen megérintett ez a családi dráma, és azért tetováltattam magamra a horogkeresztet, hogy soha ne felejtsem el, hogy a mocskos gyilkosok mit tettek nagyapámmal”

- mondta a Blikknek. Régóta szerette volna felvarratni, de csak két éve sikerült meggyőznie a feleségét, azóta viseli.



„Akik most megbélyegeznek, azok eddig is megbélyegeztek, alkoholistának, fenegyereknek tituláltak. Évek óta nem iszom, mégis ezzel próbáltak bemocskolni egy aljas, lejárató írásban néhány nappal ezelőtt. Aki pedig most afféle vezércikkben, újság hasábjain nácinak nevezett és megpróbált lejáratni, azt beperelem,”

- tette hozzá. Váczi szerint az ország katasztrofális helyzetben van, a gyűlölködés mindennapos, az emberek szegények, ezért kötelezte el magát a Tisza Párt és Magyar Péter mellett.