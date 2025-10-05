Orbán a magyar politikában feltünedező „papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatokról” is beszélt a veszprémi főszékesegyházban

Vasárnap Orbán Viktor a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésének alkalmából tartott beszédet, amiben többek között kitért arra, hogy szerinte „a keresztény ellenes erőket nem szabad félvállról venni” mert „az egyházaink ellen agitáló félbolondok, a mai erőszakos Lenin fiúk, papokkal üvöltöző felheccelt bolsevik szabadcsapatok ismét feltünedeztek a magyar politikában”.

Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG/NurPhoto via AFP

A miniszterelnök szerint,

„időben ki kell állnunk ellenük és magunk mellett”.

A miniszterelnök a „bolondok” és a „papokkal üvöltöző” kifejezésekkel feltehetően Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőre utalhatott, akit az elmúlt napokban többször is a falu bolondjának nevezett a parlamentben, amikor a képviselő a hatvanpusztai kádak áráról akarta kérdezni, illetve aki ellen már feljelentést is tett egy fideszes képviselő, miután Hadházy egy általa szervezett tüntetésen szóváltásba keveredett egy szerzetessel.

A miniszterelnök beszédében azt is elmondta, hogy szerinte „számos ártó és sok talán csak naiv törekvés irányul arra Európában, hogy leváltsuk azt ami régi és hogy mi magunk találjuk ki az életelveket és erkölcsi rendet melyben élni szeretnénk, az elődeink életrendjét képviselőket pedig szorítsuk ki az életünk közepéből”. Magyarországon azonban az elmúlt másfél évtizedben a kormány épp az ellenkezőjét tette.

Később arra is kitért, hogy számára fájdalom, hogy „az egykor keresztény Európában új szelek fújnak, és a kontinens mára a templomrombolók civilizációjává vált” de megnyugtatta hallgatóságát, hogy Közép-Európa még kitart, és itt még tudják, ha „elvész a kereszténység, oda a haza is”. Ennek kapcsán pedig megemlítette a szombati cseh választások eredményét is, amiből arra következtetett, hogy szerinte,

„a csehek észnél vannak”.

Orbán előzetesen sem titkolta, mennyire szorít (a liberálisoktól a Patriótákhoz átevező) Babiš győzelmének, már szombaton posztolta, Európa számára jó hírnek nevezve a cseh választási eredményt. (Babišsal jó eséllyel erős támogatást kap az eddig Orbán és Robert Fico által képviselt ukránellenes tábor.) A cseh belpolitika választás előtti állapotáról itt írtunk részletesen.

A vasárnapi ceremónia során a miniszterelnök beszéde mellett, megáldották a Szent György Kápolnát, az altemplomot és a „Trónon ülő Istenanya” szobrot is.