Nyomoz a rendőrség Hadházy és a ferences szerzetes összetűzése miatt, állítja Budai Gyula

„A rendőrség nyomozást rendelt el csoportos garázdaság gyanúja miatt – a múlt hét kedden –, a Ferenciek terén, a Szent Ferenc templomnál Pál atya sérelmére elkövetett cselekmények miatt” – írja Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő Facebook oldalán. Budai maga tett feljelentést, miután Hadházy Ákos ellenzéki képviselő egy általa szervezett tüntetésen szóváltásba keveredett egy szerzetessel.

Budai feltöltött egy dokumentumot is, melyben Budapesti Rendőr-főkapitányság ír a nyomozás elrendeléséről.

Hadházy Ákos a Ferenciek terén június 17-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Szeptember 23-án, szokásos keddi tüntetésén épp Hadházy beszéde közben el kezdtek harangozni a ferences templomban. Emiatt a képviselő szóváltásba keveredett a templomból kijövő Reisz Péter Pál atyával, akinek nem tetszett, hogy a templom mellett zajlik a kormányellenes tüntetés. Mikor megkérdezték, hogy a tüntetés miatt kezdett-e harangozni, Reisz atya azt mondta „a harangnak az a feladata, hogy a bűnt távol tartsa”.

Délután Hadházy is megszólalt, azt mondta, hogy egyeztettet a templomot igazgató Kálmán Peregrin atyával, akit biztosított arról, hogy a tüntetéseik nem egyházellenesek. Azt is közölte a képviselő, hogy mostantól a tér másik felén tartják a keddi tüntetéseket.