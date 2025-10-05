Élő

Puzsér Róbert és még sok ember a testével védi Juhász Pétert a Kossuth téren

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • A Puzsér Róbert nevén futó Polgári Ellenállás a Kossuth téren tüntet Juhász Péter mellett délután öttől.
  • Felszólal az a Látó János is, aki Juhász Péter videójában beszélt egy állítólag ózd környéki gyermekotthonban történt visszaélésről, amelyben magas rangú politikusról és Zsolt bácsiról volt szó. Ezt az ügyet a következő napokban több platformon is összemosták a Szőlő utcai botránnyal.
  • Eredetileg Juhász Péter még a Megbékélésmenet névre keresztelt vasárnapi rendezvényen szólalt volna fel, ahol a szervezők a jobb és a baloldalt szerették volna közelebb hozni egymáshoz.
  • Juhászt azonban pénteken hallgatta ki az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet körül kialakult botránnyal kapcsolatban. Bár Orbán Viktor megtorlásról beszélt, Juhászt csak tanúként hallgatták ki az ügyben, amihez egyébként köze sincs.
22 poszt
  • Legújabbak elöl
  • Régiek elöl

Törley Katalin: Je suis Juhász Péter

Törley Katalin és Pilz Olivér a színpadon, egyikük Juhász Péter, másikuk is, csak franciául. A Tanítanék Mozgalom két alapítója szolidarítani érkezett azokkal, akiket megfélemlített a bántalmazó hatalom. Megszólalásaikat Arany János Walesi bárdok című balladáinak soraival kezdik.

"Beszéljünk a gyerekekről" - mondta Törley, aki szerint a bűnös ügynek a legnagyobb áldozatai, akikről a kormány egyáltalán nem kommunikál. "Ma Magyarországon a problémák helyett azok felvetőit üldözik. Tanárok vagyunk, ismerjük ezt. Bár a Kúria a múlt héten ítéletet hirdetett a kirúgott tanárok ügyében, mégsem a gyalázatos döntés miatt szólunk, hanem mert nap mint nap arra kell ébrednünk, hogy milyen árat fizet az, aki kiáll az igazságért" - mondta. Az oktatás szereplői többször megmutatták, mi a szolidaritás, mondta Törley az SZFE és a tanártüntetéseket példáját hozva. Szerintük egy egyszerű béremeléstől az oktatás helyzete nem javult.

Ők is az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet és kultúrát említik közös alapként. Vádjaikat azzal zárják, "király, te tetted ezt!", de Törley azt is mondta zárásként, "Takarodjon a király!"

Fotó: Németh Dániel/444
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Csoki: Amíg hajlandóak vagyunk kiállni magunkért és egymásért, addig jó esélyünk van a sikerre

A Jólvanezígy csatornáról a Kutyapárthoz átnyargaló Szabó Márton 'Csoki' szerint Juhász Péter személye szimbólummá vált. Megmutatja, hogy miért nem szabad hagyni, hogy a hatalom leszalámizzon minket.

Emlékeznünk kell, hogy vannak közös céljaink: oktatás, egészségügy, gyermekvédelem. Ezekből nem szabad engedni. Olyan államra van szükség, ahol a politikus nem átveri az embereket, hanem szolgálja őket, véli Csoki, aki szerint alapvetésekben egyet kell érteni. „Amíg hajlandóak vagyunk kiállni magunkért és egymásért, addig jó esélyünk van a sikerre” – zárta beszédét.

Fotó: Németh Dániel/444
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Sickratman: Hosszú ideje vegetált a nemzet egy szégyenteljes félálomban

Paizs Miklós Sickratman elmeséli, hogy régóta ismeri Juhász Pétert. Szerinte az, hogy az ügyészség kiment Juhászhoz, hasonlítható az ötvenes évekből ismert feketeautós kiszállásokhoz.

Fotó: Németh Dániel/444

„Hosszú ideje vegetált a nemzet egy szégyenteljes félálomban” – mondta, hosszan sorolva, mi mindent nyelt le az ország. (Például SZFE, független művészek és civilek ellehetetlenítése, Iványi Gábor egyháza ellen kampány, satöbbi.)

„A pohár betelt, és semmi nem fér már bele. Elég volt. Most már minden csepp az utolsó csepp. És nem egyszerűen tüntetni, hanem eltüntetni jöttünk. Agresszió nélkül, szívünkben megbékéléssel.”

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Nagy Bandó: Seggnyalás nőtt számukra egy eszmévé

Nagy Bandó András humorista széket kér, és beszél. „Két csigolyámmal gondom van, de a gerincem rendben van.” Azt mondja, írt egy verset, ezt felolvassa. Ilyesmik vannak benne:

„Ellopták a húst, pedig még meg sem főtt, / kilopták a vizekből a hákettőt." Vagy: "Seggnyalás nőtt számukra egy eszmévé, / propagandagyártó lett a köztévé.” Esetleg: „Titkok titka, bizniszelés rút alja, / hogy lett Lőrinc Orbán Viktor strómanja? / Agya zokni, árnyéktalan tákolmány, / hogyan lehet pénzcsináló észkombájn.” Ilyen még: „Egymást éri a sok léha parvenü, / aki benyalt, csak az lehet jó nevű.”

Fotó: Németh Dániel/444

Ezzel zár: „Kiszáradt a szájpadlásom, elapadt, / kilopták a szájamból a nyálamat. / Elmegyek, mert elvitet a főispán, / végét járom, / végét járják ők is tán. / Mondanám még, hisz e versem műremek, / de ellopták a végéről a rímeket.” Ezután valójában még folytatódik a szöveg, de ez is elég jó zárásnak.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Pajor Tamás: A megbékélés nem a hatalomnak szóló üzenet

„Azért jöttünk, hogy emelet fővel, nem gyűlölködve, de kőkeményen megüzenjük a hatalomnak, hogy nem félünk. Nem mi félünk, hanem ők. Nekünk nincs miért, nekik van” – mondta a Neurotic egykori sztárja, az azóta Hit Gyülekezetében landoló Pajor Tamás. „Ma Juhász Péter, holnap bármelyikünk. Így hát a megbékélés nem a hatalomnak szóló üzenet” – szerinte a kultúrán belül kell kapcsolatot teremteni.

Fotó: Németh Dániel/444

„Az állam birtokolja az erőszak monopóliumát” – mondta arról, hogy a keresztény kormány kifejezés ellentétes. A hatalomnál nem a cél szentesíti az eszközt, hanem az eszköz szentteleníti a célt, mondja, majd a luxizást, az armanizás, a ferrarizást kritizálja.

Új ellenzékről beszél a Karmelitában, morcosok klubjáról, DPK-ról. „Most már a többség szembejön a sztrádán.” Orwell, vasmarokban lévő pártfegyelem, gyűlöletlicitáló verbális végrehajtókról és az ajtón kopogtató valóságról van szó.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Láng Balázs: Mi ez, ha nem politikai pedofília?

Láng Balázs a külföldi civilek a változásért megmozdulás képviseletében lépett a színpadra. Az újságíró azt mondta, Budapestre visszatérve épp a megbékélésről gondolkodott a villamoson, amikor egy bácsi Magyar Péterről azt mondta, az idejében „az ilyen hazaárulóknak statárium járt, meg golyó”.

Fotó: Németh Dániel/444

„A mi megbékélésünkre nem mindenki tart igényt. Pláne nem, amikor a megbékélésre a hatalom megtorlással válaszol” – mondta Márki-Zay Péter korábbi támogatója, aki jelenleg az Egyesült Királyságban él.

Elmondása szerint ellene folytak lejáratókampányok. Többek között a gyerekéről is mutogattak képeket a híradóban. „Mi ez, ha nem politikai pedofília?” Annyit kér a hatalomtól, hogy „bírják ki a választásokig, és hagyják békén a gyerekeinket”.

Eltérve a témától arról beszélt, korábban levelet írt Sulyok Tamásnak, hogy segítsen a külföldi magyarok választásokon való részvételének megkönnyebítésén. Erre elmondása szerint a köztársasági elnök azzal felelt, hogy ez nem az ő dolga.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hadházy Ákos: Békéljen meg a Fidesz-KDNP-vel a tambovi farkas

A független képviselő felidézte a Polgári Ellenállás nyári megmozdulását az átláthatósági törvény ellen. A nyilvánosság és a civilek ellehetetlenítésére célzott törvényt Hadházy forrásai szerint nem fogják újra elővenni. Szerinte ez mutatja, hogy érdemes kiállni a hatalom ellen.

Fotó: Németh Dániel/444

„A hatalom nyíltan az arcunkba böfögi, hogy megtorlásra utasítja az őt kiszolgáló ügyészséget” – mondta Hadházy, aki szerint nem tudni, „Orbánék hova akarják kifuttatni ezt az ügyet”. A képviselő szerint fontos kimondani, hogy „nem félünk”. Azt is megüzenné, hogy „megvédjük azokat, akik kellemetlenek a hatalomnak”.

Hadházy szerint nem elég szavakkal meghúzni a vörös vonalakat. Szerinte lehet, hogy elhagytuk a polgári ellenállás idejét, és polgári engedetlenségre van szükség. „Békéljen meg a Fidesz-KDNP-vel a tambovi farkas. Velük egyszerűen nem lehet” – utalt az eredetileg tervezett Megbékélésmenetre, amelyet szerinte a Fidesz lehetetlenített el.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Pankotai Lili Semjén Zsoltnak: Úgy belzebubozz miniszterelnökhelyettesként, hogy tudd, belzebub a sátán utáni második démon

Pankotai Lili felsorolta, mely években jelentették fel a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. Hozzátette, hogy a Fidesz ez idő alatt többször kitüntette, egy politikusa pedig pozíciót adott neki. Orbán idézve elmondta, hogy a kormány azt ígérte, kirúgnak mindenkit, aki nem való a gyermekvédelembe. Huszonhárom év hallgatás, tussolás és hazudozás. „Orbán Viktornak ezt jelenti az azonnal.” Felhozta, hogy Deák Dániellel vitatkozva a megafonos propagandista azzal érvelt, hogy a gyerekek néha hazudnak.

Fotó: Németh Dániel/444

„Hol van az a Viktor, aki ezt az országot családnak tekintette? Mert én most egy családot látok, és egy család gyerekeit, és az a tiéd” – mondta Pankotai. Most, hogy tömegek lázadtak fel a kormány ellen, az azzal védekezik, hogy ilyen lejárató kampány nem volt még. Ezután kormánypárti lejáratókampányokat sorolt, így például a Jámbor András és az Osváth Zsolt elleni pedofilozós kampányt.

Semjén Zsoltnak azt üzente: „Úgy belzebubozz miniszterelnökhelyettesként, hogy tudd, belzebub a sátán utáni második démon.”

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Czutor Zoltán a mainstream áldozata

Czutor Zoltán azt mondta, áldozatul esett a mainstreamnek. „De elég volt. Elegem lett. A negatív a pozitív fogalmaink jelzőink többségét már amúgy is elinfláltuk. Ha tovább akarunk menni a bántás és a fenyegetés útján”, ez még rosszabb lesz. "Mellé megy, félrevezet, gyümölcstelen.” Ezt arról mondta, hogy ő is káromkodott a kormány ellen, de most úgy látja, nem szabad gyűlölködni.

Ezután furcsa slamszerű éneklős performanszt adott elő ilyen szövegekkel: „Bizony féllét, mikor a lét fél, kapod a fél lét, nyeled a brét.”

(Itt megkövetném magam korábbi posztomért, amelyben a szervezők zenei ízlését dicsértem.)

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Rácz Béla: Juhi, nem vagy egyedül

Rácz Béla, az 1 Magyarország Egyesület elnöke azt skandáltatta a tömeggel, hogy „Juhi, nem vagy egyedül”, és hogy „nem félünk”. Szerinte azokért a gyerekekért is tüntetnek, akik esély nélkül nőnek fel, akiket a rendszer megaláz, és elveszi a jövőjüket. Egy részük szegény vagy roma, mondja. Sokukat úgy vesznek el a családjuktól, hogy ha a szülők anyagi segítséget kaptak volna, nem kellett volna kiemelni őket. „A szegénység nem bűn, a roma identitás nem szégyen, mi romák is magyarok vagyunk, szeretjük a hazánkat” – mondta.

Fotó: Németh Dániel/444
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Füzi: Nem lehetünk ugyanúgy kritikátlanul tiszások, ahogy korábban fideszesek voltak

Azért süllyedtünk ide, mert nincs polgári öntudat és civil kurázsi, mondja Füzi. Nem hagyhatunk még egy rendszerváltást a fejünk felett megtörténni. Nem törődhetünk bele abba, hogy majd Magyar Péter csinálja, ahogy tudja. Nem mantrázhassuk, hogy a politika a politikusokra tartozik, mert az nem egy szakma, hanem az életünket meghatározó kérdések fóruma. Nem lehetünk ugyanúgy kritikátlanuk tiszások, ahogy korábban fideszesek vagy MSZP-sek voltunk.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Füzi Viktor: Dugják fel maguknak

„Dugják fel maguknak. Ki vagyok én, hogy megmondjam, hová, testnyílás ízlés szerint válaszható” - üzente a kormánynak a színpadról Füzi Viktor youtuber. Leszögezte, Semjén Zsoltot megilleti az ártatlanság vélelme. Ezt azonban segítené, ha nem Juhász Péternél keresnék ehhez a bizonyítékokat. Füzi nemzeti focializmusról beszélt, arról, hogy úgy állunk a pártokhoz, mint a fociklubokhoz.

Fotó: Németh Dániel/444

Arról beszél, hogy nem tesz jót az országnak, hogy „mi”-re és „ők”-re osztották az országot. Szerinte az ország balekokból áll. „Nincs szánakoztatóbb annál, mikor bárányok ölik egymást, hogy farkasok kedvében járjanak.” Szerinte hiába ellenszenvesek az emberek körülöttünk, tudni kell, hogy csakis egymásra számíthatunk. Amíg nem találunk közös pontokat, addig a politikusok élősködnek rajtunk, mondja Füzi.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Puzsér: A Juhász Péter elleni megtorlás egy újabb lépés a Moszkvába vezető úton

Az országot ismét pártállam uralja, a frakcióvezető Facebookon közli, hogy Juhász Péter ügyében nem nyomoznak, hanem megtorlást hajtanak végre az ügyészek. „Miféle jogi kategória a megtorlás? Jelzem, hogy az ügyészségnek független szervnek kellene lennie, Kocsis Máté pedig a Fidesz frakcióvezetője.”

Fotó: Németh Dániel/444

Puzsér szerint a vörös vonalak átlépésével a hatalom a társadalmi szolidaritást teszteli. „Innen üzenjük, amikor bármelyikünket megtámadják, mindannyiunkat támadják meg. Mi nem adjuk el egymást egy tál krumplilevesért.” Október második szerinte alkalmas lehetett volna arra is, hogy begyűjtse Matolcsy Ádám informatikai eszközeit. Ehelyett Juhász Péterhez mentek.

”A megrontott gyermekek csak akkor zavarják, ha velük hozzák őket összefüggésbe” – mondta Puzsér, aki számon kérte, hogy Juhász helyett miért nem a gyermekvédelmi bűnözőkkel foglalkozik az ügyészség. „Nem a bűnt kellene üldözniük a nyilvánosság helyett?”

„Tíz év kevés a gyermekmegrontás megtorlására, de egy nap elég” az erről való beszéd megtorlására, mondta Puzsér.

„A Juhász Péter elleni megtorlás egy újabb lépés a Moszkvába vezető úton” – mondta. Szerinte a hatalom még mindig nem érti, hogy nem vezethetik Magyarországot Szent István akaratával szemben. Szerinte a történelemben eddig mindenki eltakarodott, aki Moszkvával szövetkezett, így például Kun Béla is. Erre a tömeg a „Ruszkik haza” rigmus skandálásába kezdett.

„Tartsatok ki, nincs már messze a tavasz, de mind kellünk ahhoz, hogy Magyarország megváltozzon” – zárta beszédét Puzsér Róbert.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Tóth Jakab: Nehéz a megbékélésről beszélni, miközben a felszólalónkat lerohanja az otthonában az ügyészség

A Partizán egykori műsorvezetője fogja vezetni a tüntetési műsort. Tóth az elmúlt évek kormányhoz köthető botrányait sorolja, amely során a kormány vállat vont, mondván az igazságszolgáltatáshoz nincs köze.

Fotó: Németh Dániel/444

"Kivéve akkor, amikor Juhász Péter csúnyákat mond róluk az interneten. Akkor hirtelen Kocsis Máté felhívja a telefonjával az ügyészséget, azok megindulnak a lakása fel, út közben kitalálják, hogy mi a szart is keresnek itt" - mondta, hozzátéve, hogy nem hiszi, hogy az eredetileg tervezett Megbékélésmenet lett volna oka ennek.

Szerinte az eset jól példázza, mi megy az országban. Ők csak egy napot szerettek volna kérni a megbékélésre, de ez se sikerült. Ez azért van, mert a mai politikában a pillanatot kell uralni. Azt mondta, nem Kocsis Mátéékkal akartak volna megbékélni. Ugyanis azokkal nem lehet, "akik hadat üzentek a saját hazájuknak". Ennek ellenére szerinte nekik szolidárisnak kell lenniük azokkal is, akik a kormányra szavaznak.

Ezzel bejelentette az első felszólalót, Puzsér Róbertet, aki életre hívta a tüntetést.

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Pajor Tamás és Caramel együtt Juhász Péter mellett

Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444

  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
POLITIKA juhász péter tüntetés látó jános szolidaritás kossuth tér puzsér róbert polgári ellenállás Szőlő utcai javítóintézet