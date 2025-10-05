Puzsér Róbert és még sok ember a testével védi Juhász Pétert a Kossuth téren

Törley Katalin és Pilz Olivér a színpadon, egyikük Juhász Péter, másikuk is, csak franciául. A Tanítanék Mozgalom két alapítója szolidarítani érkezett azokkal, akiket megfélemlített a bántalmazó hatalom. Megszólalásaikat Arany János Walesi bárdok című balladáinak soraival kezdik.

"Beszéljünk a gyerekekről" - mondta Törley, aki szerint a bűnös ügynek a legnagyobb áldozatai, akikről a kormány egyáltalán nem kommunikál. "Ma Magyarországon a problémák helyett azok felvetőit üldözik. Tanárok vagyunk, ismerjük ezt. Bár a Kúria a múlt héten ítéletet hirdetett a kirúgott tanárok ügyében, mégsem a gyalázatos döntés miatt szólunk, hanem mert nap mint nap arra kell ébrednünk, hogy milyen árat fizet az, aki kiáll az igazságért" - mondta. Az oktatás szereplői többször megmutatták, mi a szolidaritás, mondta Törley az SZFE és a tanártüntetéseket példáját hozva. Szerintük egy egyszerű béremeléstől az oktatás helyzete nem javult.

Ők is az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet és kultúrát említik közös alapként. Vádjaikat azzal zárják, "király, te tetted ezt!", de Törley azt is mondta zárásként, "Takarodjon a király!"