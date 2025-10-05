Várkonyi Andrea Felcsúton biciklizik, ha ki akar szakadni a mindennapi mókuskerékből

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke (civilben a szédítő iramban gazdagodó Mészáros Lőrinc felesége) Bodrogkeresztúr díszpolgára lett, ennek alkalmából készített vele interjút a Mediaworks-birodalom egyik regionális oszlopa, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál, a boon, amelyben a friss díjazott kitüntetésről, álmokról, tervekről és férjével közös kedvenc helyeiről mesélt.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az interjúban a luxiszettben jótékonykodni szerető dr. Várkonyi, aki magánhelikopter-magánrepülő-Bentley-luxusyacht tetszőleges kombinációival járja a világot, úgy fogalmazott, „a díszpolgári címet nem osztogatják könnyen, és sosem gondoltam volna, hogy valaha megkaphatom.”

Arra a kérdésre pedig, hogy van-e személyes kötődése Tokaj-Hegyaljához (ha már az egyik itteni település, Bodrogkeresztúr díszpolgára lett), dr. Várkonyi így válaszolt: „Nagyon szeretünk itt lenni. Két borászatunk is van, a Dereszla és a Henye, így sok időt töltünk a vidéken.”

Dr. Várkonyitól azt is megkérdezték, hogyan találja meg az egyensúlyt a kemény üzletasszony és a lágy nő között. Válaszában elmondta, hogy skorpióként talán természetes, de tud kemény és céltudatos is lenni, de a családban, vagy barátok közt előtérbe kerül a másik oldala.

Dr. Várkonyitól megtudhattuk, hogy az ötleteit először férjével, Magyarország leggazdagabb emberével osztja meg. Elmondta, hogy férje nagyon támogató. Ráadásul mostanra sokkal könnyebb dolga van dr. Várkonyinak, az elmúlt években ugyanis többször is bebizonyosodott, hogy az ötletei működnek, így ma már a férje sokkal könnyebben mond igent, ha új elképzeléssel áll elő.