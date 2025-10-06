Elbukta a Darwin-díjat az év hülyéje, a 18 éves francia srác, aki bebiciklizett Iránba

Felmentő ítéletet hozott egy iráni bíróság a 18 éves német-francia kettős állampolgár, Lennart Monterlos ügyében. Róla júliusban írtunk legutóbb, amikor kiderült, hogy káprázatos mesterterve, miszerint besançoni otthonából négyszáz nap alatt elbiciklizik Japánba, csúfos kudarcot szenvedett azzal, hogy Iránban „bűncselekmény elkövetése miatt” letartóztatták.

A bíróság elé kémkedés vádjával került, ez alól mentették most fel. Az ilyen vádak miatt akár halálbüntetést is kiszabhatnak a perzsa államban, ahogyan ez történt például szeptemberben egy Babak Shahbazi nevű férfival. Az ő bűne az volt, hogy egy tweetjében bírálta Irán politikáját, amiét fegyverekkel segíti az orosz agressziót Ukrajna ellen (igen, ezt kémkedésnek minősítették).

Monterlos az érettségi vizsgái után nem sokkal indult útnak, júniusban már Iránban volt. Egy június 12-i videós posztjában a francia külügyet és azon huhogókat figurázta és nevette ki, akik szerint az a csodálatos ország veszélyes lenne. Köztük volt egyébként a családja is. Ez az Irán elleni izraeli légicsapás előtti napon történt, további három nap múlva, június 16-án nyoma veszett, mígnem július 10-én Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter elárulta egy, a Le Monde-nak adott interjúban, hogy börtönben van.

A felmentéséről szóló hírből az nem derült ki, hogy hogyan fog hazatérni.

Az MTI arról viszont beszámolt, hogy szintén hétfőn Eszmail Bagai iráni külügyi szóvivő bejelentette: jól haladnak a két ország között zajló tárgyalások további két, iráni őrizetben lévő francia állampolgár, illetve egy franciaországi őrizetben lévő iráni állampolgár elengedéséről. Cécile Kohlert és Jacques Paris-t 2022-ben, Izrael javára végzett kémtevékenység gyanújával vették őrizetbe Iránban, Párizs szerint jogtalanul. Franciaország azt is Irán szemére vetette, hogy a párt, akiket Franciaország szerint rossz körülmények között őriznek és megtagadják tőlük a konzuli védelmet, túszként tartják fogva.

A két ember ügyében Párizs a Nemzetközi Bíróságnál (ICJ) is panaszt tett. Irán többször kérte Franciaországtól az idén februárban, a terrorizmus a közösségi hálón történő népszerűsítése gyanújával őrizetbe vett Mahdíje Eszfandijári elengedését, akit a síita állam szerint a francia hatóságok törvénytelenül tartanak fogva, írja az MTI.