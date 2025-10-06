Magyar Péter egy órán át roastolta a színpadról a Hír Tv-t Bonyhádon

Magyar Péter országjárása Bonyhádra ért, ahol 18 órától két órát töltött a színpadon. Azzal kezdte, hogy ledobta a színpadról az Orbán Viktor-kartonfigurát, arra hivatkozva, hogy legalább a nemzeti gyásznapon ne rontsa ott a levegőt a képe.

Ezután a Tisza Párt elnöke elmondott egy verset Ady Endrétől, majd szinte a teljes beszédében, egy órán át roastolta a Hír Tv munkatársát, végig „Uram!” felkiáltásokkal számon kérve a propagandistát, hosszan sorolva azokat a témákat, amik a kormánynak kellemetlenek, de a fideszes média nem számol be róluk. „Én még ilyen néma riportert nem láttam” – mondta egy ponton Magyar Péter, többször is számon kérve a Hír Tv-t, miért nem kerülhet be a tévé élő adásába.

A Tisza Párt elnöke a fellépés második órájában kérdésekre válaszolta.